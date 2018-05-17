Сколько инвесторов сядут в Беларуси в тюрьму? 5 17.05.2018, 9:59

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Александр Муравьев

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не стоит обманываться, что у чиновников появились какие-то проблески интеллекта.

Беларусь продолжает сотрясать череда громких судебных процессов по делам бывших инвесторов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц украинского предприятия «Мотор Сич», которому принадлежит 60% акций Оршанского авиаремонтного завода. Продолжается судебный процесс над экс-владельцем «Мотовело» Александром Муравьевым, представлявшим в Беларуси группу австрийских компаний. Список уголовных дел против инвесторов и бизнесменов можно продолжать бесконечно. Одни предприниматели выходят из тюрем после выплаты огромных «откупных», другие тут же идут на «посадку».

Похожая ситуация сложилась с амбициозным проектом под названием «цифровая экономика». С одной стороны делаются заявления, что в Беларусь реализует революционный проект, который не имеет аналогов в мире и должен привлечь инвестиции в страну. Одновременно власти превращают Беларусь в интернет-гулаг, заблокировав сайт «Хартия-97» и готовя драконовские поправки в закон о СМИ. Когнитивный диссонанс?

О противоречиях, раздирающих белорусскую власть, сайт Сharter97.org поговорил с экономистами Леонидом Заико и Львом Марголиным.

Телодвижения вместо мыслительных процессов

Леонид Заико предлагает искать суть инвестиционных проблем в белорусской политической модели:

«На лицо система монократической власти в образах рассеянного склероза. Белорусская власть монократичнa по основному принципу, но все, что касается механизмов, то здесь властвуют охлократические идеалы.

Приходит к Лукашенко представитель спецслужб и приносит доклад о том, что тот или иной бизнесмен является бандитом, жуликом и предателем государства. Второй приносит предложение создать интеллектуальную экономику, третий просит выделить деньги на новые места для чесальщиц и мотальщиц на «Камволе», четвертый говорит о том, что нужно дружить с Западом, а пятый, что с ними нужно воевать. Нет единой стратегии, а самое важное - принципов.

Сегодня приходят одни лоббисты, завтра другие. Происходит столкновение интересов. К сожалению, в белорусском правительстве слишком много телодвижений, а не мысленных процессов. Отсюда и вытекают все проблемы с инвестициями», - заявляет эксперт.

Инвестиции инвестициям рознь

Экономист Лев Марголин предлагает детально рассмотреть то, что в нашей стране называется «инвестициями»:

«Зачастую у нас за инвестиции выдаются кредиты для убыточных предприятий. Расчитывать, что эти финансовые вложения будут эффективными, не стоит. У нас на глазах пример деревообрабатывающей промышленности и молочной промышленности.

Сейчас Белстат перестал учитывать банковские кредиты в качестве инвестиций, но существует опосредованное кредитование. Это все не инвестиции является инвестициями», - говорит эксперт.

«Даешь нефть! Инвесторов в тюрьму!»

Леонид Заико считает, что власть сама не заинтересована в привлечении инвесторов в страну, а номенклатура хорошо себя чувствует на «нефтяной игле»:

«Никакие инвесторы не нужны, никакие бизнесмены не нужны. У власти есть нефтеперерабатывающие предприятия. В этом году нефтепереработка дала больше 25% экспорта. Есть дешевая российская нефть. А на остальное нашим властьимущим начхать. Нефть. Даешь нефть! Это новые костюмы для чиновников, новые коттеджи, яхты, автомобили для номенклатуры».

Глава аналитического центра «Стратегия» считает, что громкие дела против инвесторов и бизнесменов идеально вписываются в модель белорусского государства:

«Я считаю, что довольно хороший лозунг «Инвесторов в тюрьму!». Берите, пользуйтесь. Вполне себе монократичный», - предлагает экономист.

Авантюристы в погоне за «легким хлебом»

Лев Марголин отмечает, что посадки бизнесменов в стране не проходят бесследно, формируя дурной имидж Беларуси в мире:

«Ни один уважающий себя инвестор в нашу страну не пойдет. К нам приходят те, кто рассчитывает на быстрый оборот и наживу. Например, строится торговый центр и сразу же продается.

Беларусь превратилась в перевалочный центр для авантюристов, которые рассчитывают на личные договоренности с Лукашенко. Те, кто приходит в нашу страну, надеются на легкий хлеб, о котором говорится в одноименной белорусской сказке.

У нормальных инвесторов, нацеленных на долгосрочную перспективу, основные требования к стране, в которую они вкладывают деньги - это защищенность, независимый суд, чтобы законы принимал парламент, причем законно избранный парламент».

Эксперт уверяет, что пока этого не произойдет, инвестиций в белорусскую экономику не будет.

«Ребята с горящими глазами, окунитесь в Минское море»

Леонид Заико обращает внимание на то, что руководителей страны не интересует процесс зарабатывания денег, если они не идут им лично в карман.

«Когда мне говорят, что Виктор Лукашенко случайно попал в список совета по развитию цифровой экономики, то я отвечаю, что все в точности до наоборот. Это «цифровики» туда «затесались», а Виктор Лукашенко там находится по праву старшего сына. В нашей стране сыновья намного важнее, чем разные там айтишники».

Экономист не разделяет оптимизма, связанного с цифровой экономикой:

«Не стоит обманываться и думать, что в Беларуси появились какие-то проблески интеллекта. Наивно, братцы. Зачем нам какая-то интеллектуальная экономика?

Дорогие ребята с горящими глазами, те, кто мечтает о цифровой экономике, окунитесь в Минское море, пока оно не позеленело. Вас водят вокруг носа.

А номенклатура, которая запустила «дурочку» об инвестициях и цифровой экономике, неплохо отдыхает.

Я заметил, что в этом году на Минском море много дорогих катеров, появился новенький яхт-клуб, дорогие автомобили. Таким людям инвестиции не нужны», - подытожил собеседник Сharter97.org.