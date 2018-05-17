Топ-5 недорогих седанов с самым большим багажником 3 17.05.2018, 9:54

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Дешевый и вместительный автомобиль всегда был мечтой белорусского семьянина.

Покупая бюджетный седан, белорусы стремятся получить универсальный автомобиль на все случаи жизни. Чтобы и по городу ездить, и на дачу рассаду возить, и семьей на море выехать.

А что нужно семейному автомобилю? Правильно, просторный салон и большой багажник. Издание autonews.ua сравнило представленные на рынке седаны по последнему показателю и выбрали пятерку машин с самым просторным багажным отсеком.

5. Volkswagen Polo Sedan – 460 л

Хороший пример недорого авто с отличной родословной. За небольшие деньги вы получаете настоящий Volkswagen (пусть и российской сборки). У машины достаточно просторный сало и приличных размеров багажник удобной формы. Недостаток традиционный для «бюджеток» — большие петли крышки, которые съедают объем. Зато уже в базовой версии сиденья складываются в пропорции 1:3, что очень удобно, когда нужно перевезти больше груза, но и пассажиров не оставить.

4. Peugeot 301 и Citroen C-Elysee

Этих французских братьев мы решили не разделять. Peugeot 301 и Citroen C-Elysee мало чем отличаются друг от друга. Оба автомобиля недавно преобразились и выглядят вполне солидно, можно сказать, дороже своих денег. Кроме больших багажников могут похвастаться очень просторным салоном — троим сзади не тесно. При этом у машин хорошая управляемость и большой выбор силовых агрегатов и комплектаций.

3. Great Wall C30 – 510 л

По чистому объему машина из Поднебесной обогнала французскую парочку. Но багажник С30 на деле даже менее удобен — здесь очень маленький проем и большая погрузочная высота. Зато «китаец» берет тем, что уже в базе у него много опций, которые доступны другим лишь за доплату.

2. Renault Logan – 510 л

Логан заслуженно можно называть легендарной машиной. Он сочетает в себе практически все потребности покупателя бюджетного авто. Его салон просторнее, чем у многих авто классом выше, багажник огромен, а ходовая неубиваема даже на наших дорогах. При этом машина еще и выглядит стильно. Как и другие «французы» в нашем списке, Рено дает выбор из большого количества комплектаций с разными силовыми агрегатами.

1. Ravon R4 – 545 л

А победителем становится один из самых дешевых автомобилей — Ravon R4. Узбекский седан обладает огромным багажником, который выглядит даже больше, чем на заявленные 545 литров. Кстати, в угоду багажному отсеку салоном не пожертвовали — здесь тоже очень просторно. Единственное, что может отбить желание приобрести этот автомобиль — не очень красивая внешность, которая досталась в наследство от Chevrolet Cobalt. Впрочем, в этом классе красота не стоит во главе.