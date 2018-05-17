Белорусская пенсионерка: В магазине салями только нюхаю 8 17.05.2018, 10:02

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Как живут пенсионеры после «первомайской надбавки» от властей.

С 1 мая трудовые пенсии в среднем выросли на 5,4 процентов. Корреспонденты «Вечернего Бобруйска» зашли в продуктовые магазины с пенсионерами, которые на днях получили заветную выплату, и узнали, на что можно потратить эти 15-16 рублей.

«В магазине салями только нюхаю»

Елене Змитрович 61 год. Трудовой стаж – более 30 лет, работала секретарем-машинистом, оператором ПВМ. На пенсию вышла в 54 года, потому что к этому времени получила вторую группу инвалидности. До первомайской надбавки пенсия женщины составляла 296 руб. С мая ей добавили 16 руб., и пенсия выросла до 312 руб.

– Возле колбасного отдела я задерживаюсь, чтобы подышать, – смеется Елена Ивановна, которая отправилась за покупками в магазин «Виталюр». – Уже очень давно не позволяю себе купить вкусную ароматную салями.

По словам пенсионерки, себе и супругу она только на праздники покупает смесь куриного и свиного фарша для котлет. А в будни варит первое на ребрышках.

В мясном отделе женщина берет паштет «Печеночный» за 1,69 руб. и объясняет, что это для кошки.

Молочный отдел. Здесь Елена Ивановна покупает пачку «Бабушкиного творога» (1,15 руб.), бутылку молока «Бабушкина крынка» (1,25 руб.) и 15-процентную сметану «Брест-Литовск» (1,45 руб.).

– Чтобы вышло дешевле, во время походов по магазинам я стараюсь искать продукты на акциях, – объясняет женщина, почему постоянно обращает внимание на желтые ценники.

Тем временем в продуктовую корзину пенсионерки добавляется акционный пакетированный черный чай «Липтон» (2,29 руб.), сахар (1,54 руб.) и подсолнечное масло «Золотая капля» (2,39 руб.), а также хлеб диабетический (1,09 руб.), батон «Богуславский» (79 коп.) и десяток некрупных яиц С-2 (1,59 руб.).

– Надо себя еще квасом побаловать с пенсии, – замечает Елена Ивановна свой любимый напиток.

Но, как выясняется на кассе, не удастся: бутылка хлебного кваса превышает лимит надбавки.

– Ой, а мне же еще нужно было сливочное масло, – вспоминает пенсионерка.

– И что я в итоге купила? – женщина перебирает корзинку. – Только самое необходимое, на рыбу даже не смотрела.

Каких-то продуктов из этого набора хватит на несколько недель, а, например, литр молока уйдет на манную кашу за два дня, говорит женщина.

По словам совсем не старой еще, хоть и пенсионерки, одежду и обувь она себе уже давно не покупает:

– А ведь еще хочется чувствовать себя женщиной: покупать обновки, ходить в парикмахерскую...

ИТОГО за надбавку в 16 руб. Елена Ивановна купила:

паштет «Печеночный»

пачку творога

бутылку молока

сметану

пакетированный черный чай

килограмм сахара

подсолнечное масло

хлеб диабетический

батон «Богуславский

десяток яиц

«На этом все, надо еще внучкам на карусели оставить»

56-летний Александр Борбут 35 лет работает электромонтером на «Белшине». Год назад мужчина вышел на пенсию «по вредности», но пока еще продолжает работать. Пенсию он получает 315 рублей, с надбавкой – 330.

– Ну что ж, посмотрим, что получится купить на эти 15 рублей, – улыбается Александр Викторович и с продуктовой корзиной подходит к молочному отделу магазина «Брусничка».

В корзину кладется по пакету молока («Беллакт», 1,25 руб.) и кефира («Бабушкина крынка», 99 коп.). По акционной цене приобретаются фрукты: четыре банана (1,65 руб.) и один грейпфрут (61 коп.).

– Как я понимаю, мы сегодня идем мимо мясного отдела, – шутит мужчина, а в корзину тем временем опускается килограмм слуцкого сахара за 1,50 руб.

На этом с покупками заканчиваем.

– А как иначе – мне еще нужно внучек побаловать, – объясняет Александр Викторович. – Схожу с ними в парк на аттракционы. Одно катание стоит от 1,20 до 2-х рублей. Вот и останется, чтобы их покатать раза три.

В чеке – сумма 6,18 руб. По словам мужчины, купленных фруктов и «молочки» хватит на несколько дней.

Александр Викторович признается: пока не представляет себе, как будет жить только на одну пенсию. Но, возможно, подспорьем станет дача, где весной и летом работающий пенсионер с супругой проводят почти все выходные.

– Пока я работаю, хотелось бы еще съездить отдохнуть, – мечтает электромонтер. – Вряд ли на пенсии это получится.

ИТОГО надбавку в 15 руб. Александр Викторович потратил на:

пакет молока

пакет кефира

четыре банана

один грейпфрут

килограмм сахара

и три раза покатал внучек на аттракционах в парке