Юрий Хащеватский: Лукашенко отправили в нокдаун 2 17.05.2018, 10:49

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Деньги из бюджета попросту разбазариваются.

В Беларуси тему провального выступления сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею больше замалчивают. Держит долгую паузу и сам диктатор.

Почему же Лукашенко до сих пор никак не высказался? Этот вопрос сайт Charter97.org решил задать известному белорусскому режиссеру Юрию Хащеватскому:

- Честно говоря, меня не удивляет, что Лукашенко молчит. Меня больше удивляет то, что он иногда говорит. Как откроет рот, так несет неизвестно какую пургу.

С другой стороны, жалко, что Лукашенко молчит, потому что обязательно сказался бы какую-нибудь ерунду, которая дала бы нам с вами пищу для того, чтобы мы продолжили смеяться над всей этой историей.

Хотя, что он может сказать? Ничего! Молчит, потому что понял, что обделался с ног до головы. Понял, что вся эта его «хоккейная программа» - полная липа. Лично Лукашенко деньги, вбуханные в ледовые дворцы, не приносят никаких дивидендов, никакого счастья. Сейчас он в шоке, в нокдауне.

- Большинство белорусских СМИ практически не пишут о хоккейном провале Лукашенко, а наши читатели жалуются, что на других сайтах идет жесткая чистка комментариев на эту тему.

- Думаю, сейчас для белорусских СМИ самый естественный путь — это быстренько, как в Северной Корее, показать по телевизору, что наши хоккеисты стали чемпионами мира. Пустить картинку, как забрасывают шайбу и сказать, что «выиграли у всех». Вот и все. Это было бы «полное счастье».

Конечно же идет жесткая чистка комментариев. Они их подчистят и напишут свои, что белорусская сборная — чемпион. Подчеркну, Северная Корея подобным образом уже неоднократно становилась чемпионом мира по футболу. В общем, так предоставить информацию могут и у нас. Да черт их знает, на самом деле, что они хотят!

Народ реагирует на хоккейный провал. Люди пишут комментарии и все мы понимаем, какие это комментарии. Выйдите на улицу и поговорите с простыми людьми, мужиками и они вам все объяснят. Вот это они и пишут в комментариях, теми же словами.

На мой взгляд, важно отметить еще один аспект. Не все провалы Лукашенко видны. Возьмем, например, провал в модернизации деревообработки. Его видят только специалисты и работающие на предприятии. Они знают, сколько денег было вбухано и так далее. В основном же, людей это не интересует, а зря, потому что были потрачены народные деньги, из бюджета.

В случае же с хоккеем, всем очевиден этот провал. Огромное количество людей понимает, как бесполезно, глупо, лицемерно, колхозно все сделано. Болельщики, конечно же, возмущены. Жалко, что они возмущаются из-за хоккея, а нужно возмущаться всей деятельностью Лукашенко: социальной, политической и экономической.