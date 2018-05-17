Что могут комплексы Javelin, которые США поставили Украине 8 17.05.2018, 11:11

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Чем так хорош американский ПТРК.

Украинские военные обещают начать испытания американских противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца мая. Причем в них должен принимать личное участие президент Украины Петр Порошенко.

Чем так хорош американский ПТРК, которому придается столь большое значение в соседней стране, рассказывает tut.by.

Стрелять очень дорого

FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов, у которого есть только один недостаток: порой его ракеты стоят дороже той техники, которую они поражают (около 80 тысяч долларов за снаряд). Впрочем, у американцев нет проблем с финансированием, поэтому с помощью Javelin они уничтожают пулеметы, ракеты, безоткатные орудия, вооруженные пикапы и другие цели.

Бытует мнение, что Javelin настолько эффективны, что вопрос поставки этих комплексов американцами другим странам всегда приобретает политическое значение.

Они одноразовые?

На самом деле не совсем. Утверждение, что FGM-148 Javelin одноразовые, родилось из-за особенностей конструкции. Комплекс состоит из пускового устройства (ПУ) и транспортно-пускового контейнера (ТПК) с ракетой.

В свою очередь ТПК состоит из пусковой трубы, самой ракеты FGM-148, блока охлаждения с охлаждающей жидкостью. Пусковая труба — это одновременно транспортный контейнер и пусковая платформа для ракеты.

А вот ПУ — многоразовое. После пуска ракеты оно просто снимается и с ним боец покидает позицию. Желательно как можно быстрее: дальность стрельбы Javelin всего 2,5 км, и ответ может прилететь очень быстро.

Выстрелить навскидку из Javelin тоже не получится. Перед выстрелом необходимо охладить головку самонаведения ракеты в течение 10 секунд, если выстрел не удался или цель временно находится вне досягаемости.

Тактически это сильно ограничивает возможность стрельбы по внезапно появившимся целям и дает им существенное время, чтобы скрыться за рельефом местности или зданиями, а также в случае обнаружения нанести удар по расчёту "Джавелина".

Поражает в крышу?

В том числе и в крышу. Вообще Javelin позволяет оператору выбирать наиболее уязвимые места бронетехники противника.

Существует два режима атаки для FGM-148 Javelin. При использовании первого ракета поднимается до 160 метров и занимает этот уровень, пока он не падает под крутым углом к цели. Минимальное расстояние до цели для такой атаки — 150 м. В таком режиме комплекс может легко достать цель, укрывшуюся, например, под мостом.

При прямой атаке высота полета ракеты зависит от расстояния до цели. Если она будет находиться на расстоянии 2000 м, то ракета поднимется на 60 м. Цель поражается спереди, сзади или сбоку. Минимальное расстояние до цели должно быть не меньше 65 м. К слову, в таком режиме можно сбивать еще зависающие вертолеты.

Бронепробиваемость FGM-148 Javelin — 600−800 мм, все зависит от типа ракеты. Учитывая, что серьезно защищенные цели поражаются в крышу, этого хватает с избытком.

Точность — 100 процентов?

Нет, несколько меньше. По заявлению производителя — 94 процента: во время тестирования из 32 выстрелов в цель попал 31. Впервые FGM-148 Javelin применили в 2003 году во время американского вторжения в Ирак. Комплекс сыграл решающую роль в бою на перевале Дебека, когда несколько десятков спецназовцев и крупный отряд пешмерги уничтожили иракскую механизированную роту.

У американцев было в распоряжении лишь четыре FGM-148 Javelin. Всего в этом бою были выпущены 19 ракет, и 17 из них попали в цель, уничтожив два танка Т-55, восемь бронетранспортеров МТЛБ и несколько грузовиков. Огонь велся на предельной для комплекса дистанции — 2200 м. К слову, один Т-55 был уничтожен на расстоянии 3700 м, то есть гораздо большем, чем рабочий диапазон, указанный производителем.