За два дня на Christie’s продано работ Шагала на $10,7 миллионов 17.05.2018, 11:34

Всего было продано шесть работ белорусского художника.

На двух аукционах, проведенных Christie’s 15 и 16 мая, реализовано шесть работ Марка Шагала. Общая сумма, собранная данными лотами, превысила 10,7 млн долларов, пишет «Беларусь и мир».

Во вторник прошел аукцион Impressionist and Modern Art Evening Sale. Здесь были проданы две картины мастера, написанные маслом.

Это «Синяя деревня» 1967 года, которая ушла за 7 062 500 долларов при предварительной оценке 3-5 млн. И «Пара с двойным профилем» 1980-го, за которую дали 1 152 500 долларов.

А в среду на аукционе Impressionist & Modern Art Works on Paper оказались проданы четыре работы художника, выполненные на бумаге.

Это этюд к картине «Синий цирк» 1950 года (1 212 500 долларов), «Лежащая обнаженная» 1957-го (636 500), «Художник в красном» 1984-85-х (612 500) и «Писатель на крыше» 1962-го (68 750).

Все вышеназванные суммы включают в себя как так называемую hammer price (цену продажи), так и buyer’s premium (премию аукционному дому).