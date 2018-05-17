Деньги в трубу: В Слуцке две службы берут деньги с жильцов за одну и ту же услугу

Деньги в трубу: В Слуцке две службы берут деньги с жильцов за одну и ту же услугу2
- 17.05.2018, 12:16
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Случчане возмущены частыми проверками.
В доме № 118 по улице Ленина, построенном в конце 1950-х годов, нет централизованного горячего водоснабжения. Жители нагревают воду с помощью газовых колонок, которые установлены в каждой квартире. Жильцы дома пожаловались в «Кур'ер», что в последнее время дымоходы стали проверять чаще и платить за эти проверки приходится каждый квартал.
Почему так происходит, разбирались журналисты.
Раз в квартал — по 10 рублей с квартиры
Чтобы в жилищах, где есть газовые колонки, не скапливались продукты горения, они снабжены отдельным дымоходом и «поддувалом» (устройство наподобие печного).
По словам Татьяны, жительницы дома, исправность дымоходов и вентиляции обычно проверяли раз в год — в начале отопительного сезона. Ситуация изменилась с начала этого года. «Слуцкгаз» проводит проверку газового оборудования и даёт допуск на его использование, только если у жильцов на руках есть акт об исправности дымоходов и вентиляционных каналов от организации «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество» (БДПО).
Специалистов этой службы с недавних пор жильцы, у которых кирпичные дымоходы, должны вызывать четыре раза в год и за каждый акт платить по 10 рублей. Если этого документа нет, то жильцу даётся месяц на его получение, иначе газ отключат.
Лидия, которая живёт в доме около 40 лет, рассказала, что раньше проблем с обслуживанием дымоходов не было и таких частых проверок разными организациями тоже не было. На прошлой неделе к ней приходил специалист газовой службы. Ей повезло, что акт об исправности у женщины был, газовое оборудование ей проверили.
Жильцы недоумевают, почему услуги специалистов БДПО они должны оплачивать из своего кармана, в то время как они платят ЖКХ за техническое обслуживание дома. А дымоходы и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу.
Платят за проверку дымоходов дважды
Исправность дымоходов контролируют две организации: ЖКХ и БДПО.
«В перечень работ по техническому обслуживанию дома, — пояснила Екатерина Волчек, заместитель начальника отдела ПТО Слуцкого ЖКХ, — включены:
- проверка технического состояния системы вентиляции — 2 раза в год;
- осмотр оголовков дымовых каналов зимой — не менее 1 раза в месяц;
- проверка тяги и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов — 1 раз в год перед отопительным сезоном;
- проверка наличия тяги и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок — 4 раза в год.
Оплачивать дополнительно эти работы жильцам не нужно. Это входит в плату за техническое обслуживание дома».
Собеседница пояснила, что 15 работников Слуцкого ЖКХ прошли обучение в «ГАЗ-ИНСТИТУТЕ» правилам приёмки, контроля и эксплуатации дымоходов от газовых приборов, печей, котлов и вентиляционных каналов. Они проверяют эти системы в домах, находящихся на балансе и обслуживании ЖКХ. Правда, акты о пригодности дымоходов жильцам почему-то не выдают. Их выдают сотрудники БДПО — за плату.
«Если в ЖКХ есть свои специалисты, которые получили „корочки“, есть необходимое для проверки оборудование, то они имеют право проверять дымоходы и составлять акты. Почему „Слуцкгазу“ их недостаточно, трудно сказать», — прокомментировал ситуацию Павел Шейпак, заместитель гендиректора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области».
Будет акт — будет газ
«Проверка газового оборудования в многоквартирном доме проводится только при наличии акта от добровольной пожарной организации», — сказал Николай Макаревич, начальник службы ВГО «Слуцкгаза».
По его словам, если дымоход выполнен из жаропрочного бетона или металла, то проверка нужна раз в год перед началом отопительного сезона. Если дымоход выполнен из кирпича, то нужны ежеквартальные проверки с выдачей акта.
Анатолий Титко, начальник испытательной лаборатории БДПО, сказал, что услуга по проверке исправности дымохода стоит 10 рублей за одну проверку. По результатам выдаётся акт. «Кто должен оплачивать эту услугу — жилец или ЖКХ, точно сказать не могу», — отметил он.
Не смог ответить на этот вопрос и Дмитрий Бондаревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по ЖКХ. «Надо разбираться», — сказал он.
Как у соседей
В поисках ответа журналисты обратились к специалистам из других районов.
Юлия Домнич, заместитель начальника отдела ЖКХ Минского райисполкома, рассказала, как поставлено дело с проверками дымоходов в Минском районе.
«Если службы ЖКХ в населённых пунктах нашего района не имеют своих специалистов для проверки дымоходов и вентиляции, то они заключают с БДПО договоры на обслуживание и оплачивают их услуги. Проверки проводятся одновременно во всех квартирах дома. Жильцы не должны платить за одну услугу дважды, — пояснила собеседница. — Я бы посоветовала случчанам писать коллективное обращение в ЖКХ».