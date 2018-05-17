Деньги в трубу: В Слуцке две службы берут деньги с жильцов за одну и ту же услугу 2 17.05.2018, 12:16

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Фото: kurjer.info

Случчане возмущены частыми проверками.

В доме № 118 по улице Ленина, построенном в конце 1950-х годов, нет централизованного горячего водоснабжения. Жители нагревают воду с помощью газовых колонок, которые установлены в каждой квартире. Жильцы дома пожаловались в «Кур'ер», что в последнее время дымоходы стали проверять чаще и платить за эти проверки приходится каждый квартал.

Почему так происходит, разбирались журналисты.

Раз в квартал — по 10 рублей с квартиры

Чтобы в жилищах, где есть газовые колонки, не скапливались продукты горения, они снабжены отдельным дымоходом и «поддувалом» (устройство наподобие печного).

По словам Татьяны, жительницы дома, исправность дымоходов и вентиляции обычно проверяли раз в год — в начале отопительного сезона. Ситуация изменилась с начала этого года. «Слуцкгаз» проводит проверку газового оборудования и даёт допуск на его использование, только если у жильцов на руках есть акт об исправности дымоходов и вентиляционных каналов от организации «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество» (БДПО).

Специалистов этой службы с недавних пор жильцы, у которых кирпичные дымоходы, должны вызывать четыре раза в год и за каждый акт платить по 10 рублей. Если этого документа нет, то жильцу даётся месяц на его получение, иначе газ отключат.

Если дымоход неисправен, газонагревательную колонку отключают, ставят заглушку и опломбируют.

Лидия, которая живёт в доме около 40 лет, рассказала, что раньше проблем с обслуживанием дымоходов не было и таких частых проверок разными организациями тоже не было. На прошлой неделе к ней приходил специалист газовой службы. Ей повезло, что акт об исправности у женщины был, газовое оборудование ей проверили.

Жильцы недоумевают, почему услуги специалистов БДПО они должны оплачивать из своего кармана, в то время как они платят ЖКХ за техническое обслуживание дома. А дымоходы и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу.

Платят за проверку дымоходов дважды

Исправность дымоходов контролируют две организации: ЖКХ и БДПО.

«В перечень работ по техническому обслуживанию дома, — пояснила Екатерина Волчек, заместитель начальника отдела ПТО Слуцкого ЖКХ, — включены:

- проверка технического состояния системы вентиляции — 2 раза в год;

- осмотр оголовков дымовых каналов зимой — не менее 1 раза в месяц;

- проверка тяги и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов — 1 раз в год перед отопительным сезоном;

- проверка наличия тяги и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок — 4 раза в год.

Оплачивать дополнительно эти работы жильцам не нужно. Это входит в плату за техническое обслуживание дома».

Собеседница пояснила, что 15 работников Слуцкого ЖКХ прошли обучение в «ГАЗ-ИНСТИТУТЕ» правилам приёмки, контроля и эксплуатации дымоходов от газовых приборов, печей, котлов и вентиляционных каналов. Они проверяют эти системы в домах, находящихся на балансе и обслуживании ЖКХ. Правда, акты о пригодности дымоходов жильцам почему-то не выдают. Их выдают сотрудники БДПО — за плату.

«Если в ЖКХ есть свои специалисты, которые получили „корочки“, есть необходимое для проверки оборудование, то они имеют право проверять дымоходы и составлять акты. Почему „Слуцкгазу“ их недостаточно, трудно сказать», — прокомментировал ситуацию Павел Шейпак, заместитель гендиректора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области».

Будет акт — будет газ

«Проверка газового оборудования в многоквартирном доме проводится только при наличии акта от добровольной пожарной организации», — сказал Николай Макаревич, начальник службы ВГО «Слуцкгаза».

По его словам, если дымоход выполнен из жаропрочного бетона или металла, то проверка нужна раз в год перед началом отопительного сезона. Если дымоход выполнен из кирпича, то нужны ежеквартальные проверки с выдачей акта.

Такой акт выдали специалисты Слуцкого БДПО жильцу многоквартирного дома, который обслуживает ЖКХ (на акте отмечено, что это частный сектор)

Анатолий Титко, начальник испытательной лаборатории БДПО, сказал, что услуга по проверке исправности дымохода стоит 10 рублей за одну проверку. По результатам выдаётся акт. «Кто должен оплачивать эту услугу — жилец или ЖКХ, точно сказать не могу», — отметил он.

Не смог ответить на этот вопрос и Дмитрий Бондаревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по ЖКХ. «Надо разбираться», — сказал он.

Как у соседей

В поисках ответа журналисты обратились к специалистам из других районов.

Юлия Домнич, заместитель начальника отдела ЖКХ Минского райисполкома, рассказала, как поставлено дело с проверками дымоходов в Минском районе.

«Если службы ЖКХ в населённых пунктах нашего района не имеют своих специалистов для проверки дымоходов и вентиляции, то они заключают с БДПО договоры на обслуживание и оплачивают их услуги. Проверки проводятся одновременно во всех квартирах дома. Жильцы не должны платить за одну услугу дважды, — пояснила собеседница. — Я бы посоветовала случчанам писать коллективное обращение в ЖКХ».