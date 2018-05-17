Ученые впервые перенесли воспоминания от одного живого существа к другому 17.05.2018, 12:06

Результаты опыта могут быть использованы для улучшения памяти и у людей.

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе успешно пересадили память от одной улитки другой. Результаты этой работы помогут в будущем создать новые средства для восстановления памяти у людей с болезнью Альцгеймера и для уменьшения травматических воспоминаний. Исследование было опубликовано в журнале eNeuro, краткий перевод размещен на popmech.ru.

Опыты исследователи ставили на аплизиях, улитках, которые часто используются в качестве модельных животных в нейроисследованиях, так как их клеточные и молекулярные процессы относительно схожи с таковыми у людей.

Биологи UCLA для начала «натренировали» улиток реагировать на угрожающий стимул. Животных «сенситизировали», давая умеренные удары током. Таким образом аплизии стали более чувствительными и втягивали сифон (защитная реакция) даже при обычном прикосновении в среднем приблизительно на 50 секунд. При этом представители контрольной группы, не получавшие ударов током, втягивали сифон всего примерно на секунду.

Далее специалисты решили посмотреть, возможно ли «перенести» воспоминания от улиток одной группы улиткам другой, от обученных особей — необученным. Для этого исследователи выделили РНК из нервных систем «сенситизированных» улиток и ввели ее семи необученным особям. Оказалось, что все семь особей в итоге стали реагировать схожим образом с экспериментальной группой — втягивая сифон в среднем примерно на 40 секунд.

В другой части эксперимента исследователи помещали экстракты РНК улиток, получавших и не получавших ударов током, в чашки Петри, содержащие нейроны необученных улиток. Ученые обнаружили, что РНК обученных улиток делала сенсорные нейроны более возбудимыми, однако данный эффект не распространялся на моторные нейроны. При этом отмечается, что РНК необученных животных на нейроны не влияла.

По словам исследователей, результаты эксперимента позволяют предположить, что воспоминания хранятся не в синапсах, как принято считать, а, возможно, находятся в ядрах нейронов.

Исследователи предполагают, что результаты работы могут в будущем помочь в борьбе с симптомами болезни Альцгеймера или посттравматического стрессового расстройства.