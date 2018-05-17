Григория Лепса не пустили в Израиль 10 17.05.2018, 12:20

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В 2017 году певец попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Российского певца Григория Лепса не пустили в Израиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская.

"Судя по всему, израильской полиции больше нечем заниматься – все дела раскрыты, все преступники наказаны. Ничем другим я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца Григория Лепса. Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России, вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции? Несмотря на то, что его поклонники раскупили более 3000 билетов?" – написала Малиновская.

По ее словам, к ней обратился организатор концертного тура певца, который рассказал, что все музыканты и технические работники, сопровождающие Лепса, получили разрешения на въезд, а самого певца "завернули".

"Я направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану и генинспектору полиции с требованием объяснить, на каком основании популярному певцу, который накануне выступал с гастролями в Европе и неоднократно бывал в Израиле, без всяких объяснений закрыли въезд в нашу страну. Надеюсь, они оперативно отреагируют на эту абсурдную ситуацию, в результате чего удастся избежать крайне неприятного дипломатического инцидента с Россией и предотвратить моральный ущерб тысячам поклонников таланта знаменитого певца", – отметила Малиновская.

В комментариях подписчики депутата раскритиковали ее стремление помочь Лепсу.

"Юлия Малиновская, видимо, уже всем израильтянам помогла, а сейчас нужно помочь российскому алкоголику, наркоману и уголовнику", – написал пользователь Facebook Roman Tsoir.

"Вау. Какой крутой аргумент: "Певец входит в президентский пул". Да только за это не надо его пускать в Израиль. Депутату должно быть стыдно, что занимается не теми делами. По мне – так ни одного артиста из России не следует пускать в Израиль", – написала Yana Vaksberg.

"Какой позор, депутат Кнессета помогает "звезде", которые внесен в список Интерпола. Вы точно депутат Кнессета, а не помощница [спикера российского МИД Марии] Захаровой?" – отметила Юдит Грись.

В 2013 году американское министерство финансов запретило музыканту въезд в США, объяснив отказ тем, что он имеет отношение к некой организации "Братский круг".

В 2016 года Лепса не пустили в Лондон.

В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за его слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.