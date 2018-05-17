В Минске сделали мороженое в виде футбольного мяча 5 17.05.2018, 13:14

Уникальное мороженое - это, фактически, ручная работа.

По заказу российского партнера белорусы делают мороженое в виде футбольного мяча, пишет «Минск-Новости». Директор предприятия Александр Рубинов рассказал, что вафельный мяч – это, фактически, ручная работа. Мороженое сначала заливается в две вафельные сферы, потом они соединяются.

Притом темпы производства придется наращивать: заказчик просит сделать мячей побольше. За 4 месяца этого года экспорт мороженого составил 40%. Заключены два крупных контракта с российскими фирмами. Для них Минский хладокомбинат делает мороженое по тем же рецептам, что и для внутреннего рынка. В России беларуский пломбир продается под брендом «Свитлогорье».