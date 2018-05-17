Стоимость барреля нефти Brent превысила $80 6 17.05.2018, 13:36

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В последний раз нефть по такой цене предлагали в ноябре 2014 года.

Цена на нефть марки Brent в четверг превысила отметку в $80 за баррель во время торгов на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные портала Investing.com. В последний раз цена нефти Brent находилась на этом уровне 25 ноября 2014 года.

К 12:49 мск июльский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures подорожал на $0,83, до $80,12 за баррель. Два дня назад цена на Brent пробила предыдущую отметку в $79 за баррель, также впервые с осени 2014 года.

10 мая аналитики Bank of America допустили возвращение стоимости нефти к показателю в $100 за баррель, то есть к цене сентября 2014 года. Основаниями для такого прогноза аналитики называли масштабные проблемы в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренности о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риск снижения экспорта из Ирана.

С начала 2018 года нефть постепенно восстанавливает утраченные с осени 2014 года позиции. Тогда котировки снизились примерно вдвое. Если в сентябре 2014 года они составляли $100 за баррель, то к январю 2015 года опустились до $50.

В конце 2016 года страны ОПЕК и 13 государств, не входящих в организацию, в том числе Россия, объявили о плане сократить уровень добычи нефти, чтобы поддержать ее стоимость. В течение первых шести месяцев 2017 года добыча была сокращена на 1,8 млн барр. в сутки относительно показателя октября 2016-го. Уровень сокращения достиг 2% от общемирового объема добываемой нефти.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что организация стран-экспортеров нефти искусственно завышает цены, отметив, что в такой ситуации «нет ничего хорошего».

В ОПЕК на это обвинение заявили, что цену на нефть определяют рыночные условия.