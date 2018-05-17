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Стало известно, когда в Литве будут жить, как в Германии

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  • 17.05.2018, 13:57
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Экономика укрепилась за счет введения евро.

Спустя больше 10 лет после вступления в Евросоюз (ЕС) подсчитали, что Болгария достигнет уровня жизни других стран ЕС не раньше чем через четверть века.

ВВП на долю жителя Балканских стран составляет 49% среднего по ЕС – с 2007 г. он увеличился на 40%, сообщает delfi.lt со ссылкой bloomberg.com.

А в минувшую среду Институт свободного общества в Софии сообщил, что только в 2042 г. в Болгарии средний доход достигнет 90% средних доходов в других странах ЕС. "Через 24 года Болгария преодолеет большую разницу со средним показателем по ЕС, если сохранит нынешний рост, – сказано в сообщении. - Однако эти сроки не гарантированы".

Укрепить экономику можно за счет введения евро. Болгария намерена добиться этой цели летом этого года. Это помогло бы привлечь инвестиции в Болгарию. По данным исследования, Литва достигнет среднего показателя по ЕС в этой сфере через 7 лет.


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