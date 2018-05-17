Резервист не может получить деньги за военные сборы 1 17.05.2018, 14:11

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Фото: depositphotos.com

Минчанин провел на сборах больше трех недель.

Минчанин Захар 24 дня провел на недавних военных сборах. Вернувшись домой, молодой человек, как и другие резервисты, рассчитывал, что эти дни ему оплатят, но тут возникла проблема, пишет tut.by.

«Я работаю по договору подряда, и кто со мной должен рассчитываться, непонятно», — говорит минчанин. В администрации Заводского района Минска, на территории которого Захар живет, поясняют: «Вопрос решается».

— Я работаю на частном предприятии, которое занимается промышленным дизайном, — рассказывает Захар. — С 21 марта по 14 апреля меня призвали на сборы. После в военкомате выдали две справки. Первую — в ЖЭС для перерасчета по жировке. Разница, кстати, составила два рубля. Вторую — в исполком или на работу для выплат.

Ранее в Минобороны поясняли: за время сборов наниматель должен возместить резервистам средний заработок. Ипэшникам, тем, кто временно не работает, а также безработным компенсацию за период сборов выплачивают местные исполнительные и распорядительные органы.

— Я работаю по договору подряда, поэтому предприятие не обязано мне ничего платить, — описывает нюансы своей ситуации Захар. — В то же время я и не безработный, чтобы мне компенсировал сборы исполком.

Пытаясь разобраться в нестандартной ситуации, молодой человек направился в администрацию Заводского района Минска. Принес туда документы о сборах. Бухгалтер, говорит Захар, обратилась в военкомат, оттуда ее направили в Минобороны. В министерстве, по словам мичнанина, «сказали, не знают, что со мной делать».

— Я написал заявление на имя главы администрации, — продолжает резервист. — Просил выдать мне денежные средства за прохождение военных сборов. Прошло уже полторы недели — ответа все нет. В итоге я не знаю, кто мне должен заплатить. И заплатят ли вообще.

В администрации Заводского района Минска сообщили: в постановлении прописано, что из средств местного бюджета компенсация за военные сборы положена безработным, временно неработающим и индивидуальным предпринимателям.

— Вопрос возник из-за того, что Захар является занятым, — продолжают в администрации. — Мы направили запрос в Министерство обороны, попросили пояснить, к какой из категорий его относить. Ведь в зависимости от этого определяется сумма выплат, а также уровень бюджета — местный или республиканский, откуда человеку возмещаются деньги.

— Но без выплат он не останется?

— Нет. Думаю, к концу недели мы получим ответ из министерства, и этот вопрос решится.