Как белоруска стала популярным блогером в 10 лет 17.05.2018, 14:27

Сколько можно заработать на видео в пятом классе.

На YouTube-канале минской пятиклассницы Ксении Левчик сейчас почти 600 000 подписчиков. Девочка просто записывает видео с каверами на Филиппа Киркорова, Лободу, Наргиз, «Время и Стекло» и других хайповых исполнителей, которые затем набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

The Village Беларусь встретился с Ксенией и ее родителями Максимом и Юлией, чтобы узнать, как их дочь стала настолько популярна, почему дети смотрят блогеров и сколько можно заработать на просмотрах роликов.

«В нашей стране все песни про «квітней, Беларусь»

— Ксения, сколько тебе лет?

Ксения: Мне сейчас десять.

— А сколько лет твоему YouTube-каналу?

Максим: Не скажу точно, но не менее пяти. Первым видео стал ролик, где двухлетняя Ксюша поет, сидя на колонке (сейчас у видео более пяти миллионов просмотров — прим.авт.). Я залил его на канал, чтобы сохранить, и напрочь о нем забыл. А спустя год случайно зашел и увидел, что там больше миллиона просмотров. Но тогда мы не думали ни о канале, ни о заработке, потому что в то время все только начиналось.

— Когда вы поняли, что из этого может получиться нечто большее, чем семейный архив?

Максим: Это, скорее всего, была моя идея. Потому что когда YouTube начал активно развиваться, я стал часто натыкаться на видео, где говорили «ставьте лайки». Я не понимал, зачем эти лайки нужны, а потом узнал, что многие зарабатывают на роликах деньги. Но это было уже после того, как мы вернулись с Ксюшей с проекта «Голос. Дети». (Ксения участвовала в 2016 году в «Голос. Дети–3», но не прошла во второй тур — прим.авт.).

— Почему вы решили подать заявку на «Голос»? Это все же большой стресс для ребенка.

Максим: Мы не планировали там участвовать. Просто однажды я увидел объявление о кастинге и отправил по почте видео, где Ксюша поет «Там, где клен шумит…». Затем нас пригласили на предкастинг в Москву, но тогда Ксения еще не занималась вокалом — что было дано от природы, то и показала. Мы только-только пошли на занятия в вокальную студию, когда нам позвонили из «Голоса» и сказали, что Ксения прошла. Если выпал шанс, то почему бы им не воспользоваться?

Мы ни на что не надеялись, там были очень сильные дети. Даже не знаю, почему Ксюшу пропустили в первый тур, может, потому, что она была совсем еще маленькая, 8 лет? Скажем честно, на тот момент мы не были готовы к участию в проекте ни морально, ни вокально. Во втором туре ребенок провел 8 часов в ожидании, и к моменту, как ей надо было выходить на сцену, она уже была «никакая».

Юлия: У каждого наставника имелось определенное количество мест, и к тому моменту, как подошла очередь Ксении, оставалось лишь два места у Пелагеи. У Ксюши дрожал голос, как она вообще в обморок не свалилась, не знаю.

Максим: Я сам чуть три раза в обморок не упал.

Да, Ксения не прошла. Но участие в этом проекте дало нам толчок к развитию ребенка. По возвращению из Москвы я предложил Ксюше развивать свой канал, и она согласилась. После этого она стала постоянно ходить на занятия вокалом.

Мы попали в хороший коллектив — театр эстрадной песни «Сябрынка». Правда, в нашей стране все песни про «квітней, Беларусь», а серьезные проекты, как в Украине, вроде Open Kids, у нас никто не делает, так как это у нас не востребовано. Но какие бы ни были песни, а ребенок все же занимается в коллективе и развивается.

— Ксения, почему ты согласилась вести свой канал?

Ксения: Мне понравилась эта идея. Я сама обожаю блогеров, например, Мэри Сэй, Марьяну Ро и многих других, которые снимают клипы, влоги, челленджи, приколы и DIY. Это очень интересно.

Юлия: Сейчас все дети это смотрят и обсуждают. Думаю, блогеры популярны, потому что ребенку хочется быть в теме — «все же смотрят». Стадный инстинкт. Дети смотрят такие видео и стараются повторить, сделать те же «лизуны» — игрушку, которую бросаешь, а она тянется.

— Вы тоже снимаете подобные вещи?

Максим: Да, у Ксюши есть второй канал, «Ксюша LIFE», где мы делаем DIY: тех же бонстиков, устраиваем «пицца-челендж» или «салат-челендж», снимаем влог в зоопарке или отдых в Египте. Но там гораздо меньше подписчиков, чем на основном канале, около 63 тысяч. Но мы толкьо недавно начали его развивать, основной канал у нас все же с каверами.

«Современные дети не слушают песни из мультфильмов»

— Как вы стали раскручивать канал? При помощи рекламы?

Максим: Мы ни к кому не обращались. Просто снимали каверы на известные песни, и нас потихоньку начали смотреть.

Ксения: У нас появился график.

Максим: Да, раз в неделю мы выпускам видео. Порой выбиваемся из графика из-за занятости. Все занимает около двух дней: один день записываем аудио, а другой я снимаю и монтирую видео и запускаю ролик. У Ксюши голос чистый, и если песня простенькая, как, например, у «Время и Стекло» или блогеров, мы все записываем за «10 минут».

— Что входит в «стартовый пакет блогера»?

Максим: Первое, что нужно для создания канала, это идея. Каналов вроде съемок котиков, деревьев или «привет, меня зовут так-то» тысячи, но их никто не смотрит. Поэтому вначале должна быть интересная зрителям идея, а уже потом — оборудование для качественного видео и аудио. Не озвучу сумму, но камера и микрофон потребуются более-менее хорошие. Для нашего контента петличка не подойдет, мы пишем в достаточно простой, но студийный микрофон. Все записываем дома.

— Отслеживаете, откуда приходят подписчики?

Максим: В большинстве случаев люди переходят к нам на страницу, когда начинают искать информацию о недавно вышедшей песне известного исполнителя. Мы строим название по следующему типу: название плюс слова «кавер» или «пародия». Также расставляем теги.

Но главное — когда мы только начинали, формат «маленькая девочка поет взрослые песни» был практически свободен. Это делала только Саша Капустина и Виктория Викторовна, которую на «Минуте славы» отругала Рената Литвинова. Но Капустина уже взрослая девочка, а Виктория аккомпанирует себе на фортепьяно. Мы же просто пели песни, что, видимо, и понравилось нашим зрителям.

Юлия: Некоторые бурно обсуждали, что Ксения «не чувствует» песни, которые поет.

Максим: Сколько людей, столько и мнений. Если посмотреть «Голос. Дети», там практически все исполняют взрослые песни.

— Как думаете, почему?

Максим: Потому что современные дети не слушают песни из мультфильмов, они все «сидят» на треках взрослых исполнителей.

Ксения: Мультики уже не смотрят, все смотрят YouTube. Сейчас XXI век.

Максим: Когда мы достигли ста тысяч подписчиков, YouTube прислал нам «серебряную кнопку». Тогда это было большое достижение. А теперь мы уже идем к миллиону, думаю, к Новому году или чуть раньше наберем. Мы знаем, что любой наш ролик наберет минимум 200 тысяч просмотров, а ведь есть и «миллионники». Особо популярны каверы на «Время и Стекло» и песни различных блогеров.

Максим: Мы стараемся перепевать то, что в тренде, потому что это нравится аудитории. Но иногда поем то, что больше нравится нам — более вокальные композиции. Плюс сейчас готовимся к кастингу на детское «Евровидение», песня уже написана. Возможно, устроим из-за кулис прямой эфир, еще не решили.

«Под балкон фанаты не приходят, но звонят»

— Кто ваша аудитория?

Максим: Дети лет до 16, максимум 18, судя по статистике на YouTube. Но тут даже статистики не надо, все видно по комментариям.

— Ксения их читает?

Ксения: Редко.

Максим: Просто на YouTube слишком позволительно высказываться. А от детской злобы и зависти никуда не уйдешь.

— Я видела видео «Послание к хейтерам» — в чем конкретно обвиняют Ксению?

Юлия: В комментариях писали, что ее голос «переделывают». «Возможно, это не ее голос, она не умеет петь…».

Максим: …что все якобы сделано на компьютере. Потому что в «Голосе» она пела плохо, а тут раз и запела. Детям же не докажешь, что за два года постоянных занятий можно поднять свой уровень. Но умные дети и так это поймут. У нас все же больше фанатов, чем хейтеров.

— Ограждаете Ксению от негатива?

Максим: Настраиваем, чтобы она не обращала на это внимание. Негатив был, будет и есть, от него никуда не уйти.

— Как монетизируете видео?

Максим: Как проходит оплата на YouTube? Когда закачиваешь ролик на канал, на нем появляется реклама. И когда зритель по ней кликает (не перематывает, а переходит и смотрит до конца), только тогда на счет ютубера капнет десятая часть копейки. Но так как у нас 100–200 тысяч просмотров в день, то какие-то копейки набегают. Пока что YouTube не бизнес и не заработок, а, скорее, хобби…

— Ксения, тебя узнают на улице?

Ксения: Иногда подходят и спрашивают: «Можно с тобой сфотографироваться?». Я отвечаю: «Конечно». Еще задают много вопросов, например, «Как ты достигла такого результата?». Или хвалят: «Отлично поешь». Мне приятно.

Максим: Под балкон фанаты не приходят, но где-то находят номера телефонов и звонят мне или родственникам, пишут в соцсетях. После того, как количество непрочитанных сообщений перешагнуло в 10 тысяч, мы закрыли страницу.

Юлия: В школе тоже есть поклонники, с подарками бегают.

Максим: Но все же наш основной зритель —это Россия, так как это большая страна, и большинство подписчиков оттуда.

— Как слава отразилась на девочке?

Юля: Не могу сказать, что она зазналась и задрала нос, мол, «я такая звезда».

Максим: «Звездной болезни» нет, тем более что она известна в детских кругах, а не взрослых. Ее узнают дети.

— Но в школе знаменита?

Максим: У них в гимназии много знаменитых ребят, например, Руслан Асланов и Настя Жабко, которые ездили на детское «Евровидение» от Беларуси. Катя Кичкайло, которая тоже ездила с нами на «Голос». Она спела хорошо, но не прошла по возрасту, так как ей исполнилось 15 лет.

«Как ребенок будет рекламировать казино?»

— Я заметила, что некоторые дети в роликах на YouTube красятся и одеваются как взрослые. Как думаете, почему?

Максим: Просто стараются выделиться, отличаться от других. Вот Ксюша накрасит губы на видео, а потом все обсуждают, зачем она так сделала.

Юлия: Мы еще стараемся донести саму песню, как на клипе, чтобы она сыграла, а, вернее, спародировала небольшую роль. Соответственно, выбираем: или губы накрасить, или шубу надеть, или платье с открытыми плечиками. Но такое редко бывает.

Максим: Например, запись песни Лободы «Случайная» была больше детской пародией.

— В 2017 году YouTube ужесточил подход к оценке детского контента. Как это на вас отразилось?

Максим: Да, действительно, полгода назад прошла глобальная зачистка детских каналов, которая затронула в том числе и нас. YouTube ввел новые правила: запретил видео, где дети едят сладости или одеты в купальники. Никакой сексуальности и трэш-контента, никаких побоев и взрывов. Тогда были удалены даже каналы-миллионники, так как именно на трэш-контенте и делали деньги и набирали подписчиков. Потому что трэш-контент интересно смотреть.

Мы тоже пострадали: нам временно отключили монетизацию, пока вручную не были проверены все ролики. Только после того, как подтвердили, что наш канал соответствует всем новым стандартам, монетизацию вернули. Но опять же — пришлось удалять заставку с видео, где Ксюша на отдыхе была одета в купальник. Теперь это запрещено. Даже если ты занимаешься спортом в специальном купальнике, тебя заблокируют.

— Думали привлечь агентство, чтобы зарабатывать на рекламе товаров?

Максим : Нет, с агентствами мы не работаем, и они к нам не обращаются. Нам часто поступают предложения о рекламе, но пока мы рекламируем, в основном, только начинающие перспективные каналы.

Часто отказываем, так как поступает масса предложений, не соответствующих детскому контенту. Допустим, как ребенок будет рекламировать казино? Мы объясняем таким рекламодателям, что наша аудитория — это дети, но казино все равно, главное, чтоб просмотров побольше. Мы отказываем, не потому, что деньги не нужны — они нужны всем. Но что подумают подписчики, если Ксюша начнет рекламировать казино? Мы тщательно заботимся о репутации нашего канала…