Лидская «Мать 328»: Я хочу увидеть доказательства вины моего сына 5 17.05.2018, 14:37

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Людмила Лапко

Людмила Лапко из Лиды голодает уже восьмой день.

В Лиде уже восьмой день голодает Людмила Лапко, мать осужденного за сбыт наркотических веществ, передает «Белсат». Женщина обратилась в администрацию правителя с просьбой организовать ей встречу с Лукашенко, чтобы рассказать ему о «белых пятнах» в уголовном деле своего сына.

В апреле 2015 года 19-летний лидчанин Евгений вместе с другом попали в больницу после употребления наркотиков. По словам матери, парней продержали под капельницей всего два часа при надлежащих восьми, а после отвезли в изолятор прямо из больницы. Парням пришлось вызывать туда «скорую», потому что у обоих была высокая температура.

«Когда они были в больнице, в комнате общежития, где они жили, прошел обыск и нашли спайсы. Оперативник сказал сразу, что это «с целью сбыта», на суде также он свидетельствовал. В результате дети пошли по третьей части 328 статьи, им дали 11 лет», – рассказывает Людмила.

Вместе с ней голодает и мать друга Евгения, отбывающего наказание – Елена Николаюк. Женщины уверены: только голодовкой можно привлечь внимание высокопоставленных чиновников и диктатора к проблеме.

«В деле очень много нестыковок. Во-первых, в протоколе было написано, что парней задержали в 18, но они были в изоляторе уже в 15. Почему такое расхождение по времени? Знаете, им адвоката долго не давали … Во-вторых, в общежитии нашли не то вещество, которое было в крови у парней на момент задержания. К тому же, отпечатки пальцев на найденных пакетиках – не их, а неустановленного лица. Я хочу увидеть доказательства его вины. Прошло три года, но я их так и не получила», – говорит мать Евгения.

Женщина утверждает, что у обвинения не было доказательной базы, чтобы посадить её сына на такой срок. Она намерена добиваться встречи с Лукашенко, чтобы рассказать ему о нарушениях в ходе следствия.

«Адвокаты пытались защитить сына, нашли в материалах дела 15 нарушений, но все впустую. Свое обращение в администрацию я прислала 10 мая, жду ответа. Завтра пойду в местный исполком. Может, местные чиновники могут ускорить ответ из Минска?»

Чувствует себя Людмила Лапко, по ее словам, хорошо. Она регулярно приходит в дневной стационар в больницу, чтобы проверить давление и кардиограмму. Говорит, что готова прекратить голодовку, если увидит результат от своих усилий.

Ранее в Калинковичах и Пуховичском районе Матери-328 голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в администрацию правителя и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение «депутатам». Во встрече с Лукашенко женщинам отказали.