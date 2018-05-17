Леонид Судаленко о «деле профсоюзов»: Готовим протестные акции по всей стране 17.05.2018, 15:02

Леонид Судаленко

В Беларуси могут появиться политзаключенные очень высокого калибра.

Об этом сайту Charter97.org заявил правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год Леонид Судаленко, комментируя «дело профсоюзов»:

- Из материалов уголовное дела против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика вытекает, что им предъявляют эпизоды 2011-го года. У нас сразу же возникает логичный вопрос, если у следствия была эта информация еще тогда, то почему целых семь лет она не поднималась? А ведь «дело профсоюзов» началось в августе прошлого года. Именно тогда, когда наш профсоюз эффективно боролся со скандальным декретам о «тунеядцах». Мы тогда очень плодотворно поработали против этого декрета, борьба дала эффект и, на мой взгляд, возбуждением уголовного дела власти хотят «ударить по голове» профсоюз РЭП именно за его активность.

- Как сейчас работает независимый профсоюз?

- Наш профсоюз ни на день не прекращает защиту простых рабочих по всей Беларуси. В той же Гомельской области постоянно идут суды, которые мы часто выигрываем, поскольку защищаем социально-экономические права каждого конкретного работника, независимо от того, где они нарушаются. Конечно же, активная деятельность нашего профсоюза не осталась не отмеченной властями.

- Какой ваш прогноз относительно «дела профсоюзов»?

- Санкции статьи, которая предъявляется Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, предусматривают несколько вариантов. Первый - ограничение свободы до пяти лет, второй, более жесткое наказание - лишение свободы сроком до семи лет. Мне сложно сказать, по которому пути пойдет власть.

Дело в том, что лидеры нашего профсоюза и так находятся под подпиской о невыезде с августа 2017 года. Грубо говоря, Федынич, чтобы приехать в Гомель для встречи с профактивом должен был обращаться за согласием следователя. Я уже не говорю про выезд за границу. У них вообще нет такой возможности!

В связи с этим, зачем сейчас власти, скажем так, применять «мягкое наказание»? По причине того, что очень резко было предъявлено окончательное обвинение и дело, вне всяких сомнений, будет отправлено в суд, прогнозирую жесткий приговор, связанный с лишением свободы. Статья еще предусматривает и конфискацию имущества. Для Федынича, которому идет 61-ый год, это будет тяжелым испытанием.

В общем, очень вероятно появление в стране двух новых политических заключенных очень высокого калибра. Возможно, ними власти попытаются торговаться с Западом или, к примеру, с Международным валютным фондом.

- Что сейчас намерен делать профсоюз РЭП?

- Мы сейчас по всей стране заявляем протестные пикеты. В частности, в Гомельской области заявили около семи пикетов. Мы протестуем и заявляем, что «дело профсоюзов» носит сугубо политический характер. Правового в нем ничего нет.

Все лежит на поверхности и, считаю, только политическое решение может повлиять на это дело. Как сейчас себя поведет власть: будет набирать новых политзаключенных либо откажется от этой идеи. Посмотрим. Думаю, в течение ближайшего месяца «дело профсоюзов» будет направлено в суд. Мы будет следить и присутствовать в судах.

Конечно, хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала и с наших лидеров сняли все обвинения. Известно, что никаких серьезных доказательств нет. Ксерокопии каких-то бумаг и не более того. Будем наблюдать за этим процессом.