Видеофакт: Учительница сорвалась на четвероклассников гродненской школы 17.05.2018, 15:20

Инцидент произошел во время подготовки школьников к выпускному.

В одной из школ Гродно во время подготовки к выпускному балу у четвероклассников один из педагогов сорвался на учеников, передает «Белсат».

«Кто тебе позволил рот открывать? Или у тебя вылетело из головы? У нас уже была одна беседа. Память развивай. Стишки Есенина учи», - кричит учительница, обращаясь ученика, который пришел на подготовку к выпускному.

Один из учеников опубликовал видео инцидента в «Viberъы» 4 классу.

По родителей, администрация школы собирается уволить женщину.