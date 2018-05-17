«Будем партизанить и рыть окопы!» 3 17.05.2018, 16:05

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Жители Золотой Горки выступили против очередной стройки в центре Минска.

В среду, 16 мая, в актовом зале минской школы №19 было жарко. Тут прошло собрание по поводу очередной минской стройки. Корреспонденты kp.by посмотрели, что и где хотят построить, и послушали, чем недовольны местные жители.

Вместо старого двухэтажного общежития «Амкодор» решил построить жилой дом на 63 квартиры

В районе Золотой Горки, возле китайского посольства стоит старый двухэтажный домик - раньше в нем была прачечная, а позже - общага «Амкодора» (точный адрес - улица Гикало, 22а).

В районе Золотой Горки, возле китайского посольства стоит старый двухэтажный домик – раньше в нем была прачечная, а позже - общага «Амкодора».

Земельный участок, на котором стоит домик, предоставлен «Амкодору» в постоянное пользование. В последнее время здание не эксплуатировалось, окна и двери были заколочены.

Домик хотят снести – исторической ценности он не представляет - а на его месте собрались построить восьмиэтажный жилой дом на два подъезда.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Домик хотят снести - исторической ценности он не представляет, а на его месте собрались построить восьмиэтажный жилой дом на два подъезда. Размер нового дома в плане - 49,5 на 13,5 метра. В нем будет 63 квартиры для работников «Амкодора». В цокольном этаже будет парковка на 75 машин, над ней - небольшая детская площадка. К дому планируется два подъездных пути. Первый через имеющийся проезд вдоль дома по Гикало, 22, второй - через проезд между домами 24/1 и 26. За счет заказчика для жителей соседних домов хотят устроить дополнительную парковку на 25 машин (вдоль дома по Гикало, 24/2) и детскую площадку (перед домом по Гикало, 24/1).

В цокольном этаже будет парковка на 75 машин, над ней – небольшая детская площадка. Фото: администрация Советского района Минска.

Ознакомиться с проектом все желающие могли с 11 апреля по 25 апреля в исполкоме Советского района, а с 11 апреля по 5 мая исполком принимал замечания и предложения. Изучение таких обращений формально называется общественным обсуждением. 16 мая прошла встреча представителей заказчиков и проектировщиков с местными жителями.

Размер нового дома в плане - 49,5 на 13,5 метров. В нем будет 63 квартиры для работников «Амкодора». Фото: администрация Советского района Минска.

«Тут будет ни пройти ни проехать»

Конечно, новое здание хотят построить не на набережной Свислочи и не на главной площади страны. Даже не на месте красивого парка или детского садика. Но, как всегда бывает в таких случаях, местные жители недовольны любой новой стройкой, которая вот-вот может начаться под их окнами. И жилой дом для «Амкодора» - не исключение. Возле бывшего общежития, вокруг которого и развернулся весь сыр-бор, журналисты встретили телеведущую Тамару Лисицкую - она как раз направлялась на встречу местных жителей и представителей проектировщиков и заказчиков.

Телеведущая Тамара Лисицкая живет в соседнем доме и тоже недовольна планируемой стройкой.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Я живу вот в этом доме - соседнем с общежитием, - рассказала Тамара. - Этот участок считается проблемным - говорят, тут высокие грунтовые воды и слабая почва. В моем доме есть трещины, которые как ни заделывай - они все равно появляются. А в подвалах стоит вода. А тут еще и это планируемое строительство: представляете, вместо этого маленького двухэтажного домика построят восьмиэтажную махину на 63 квартиры! Тут же будет ни пройти ни проехать. Проезд к этому дому будет проходить между пятиэтажек - представляете, сколько машин тут будет проезжать! А рядом детский садик.

Возле китайского посольства стоит старый двухэтажный домик – раньше в нем была прачечная, а позже - общага «Амкодора».

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Вместе с Тамарой журналисты отправились в местную школу, где назначено собрание. В актовом зале собралось около 60 человек. На встречу пришли представители «Амкодора» - но они в диалоге практически не участвовали, а держать оборону пришлось Елене Шелеповой - она руководитель проектной фирмы «ТиволиПарк», которая разрабатывала проект. Она начала презентацию проекта.

«Держать оборону» пришлось Елене Шелеповой – она руководитель проектной фирмы «ТиволиПарк», которая разрабатывала проект.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Однако уже через несколько минут, как это часто бывает, ее начали перебивать слушатели. Совсем скоро собрание превратилось чуть ли не в балаган:

- Вы нам не нужны! - выкрикнул ей мужчина.

- Нам не интересна ваша презентация, мы пришли сюда, чтобы защитить землю возле наших домов! - воскликнул другой. Забыв о выступлении проектировщика, местные жители начали спорить друг с другом. Кто-то периодически выходил вперед и пытался кому-то что-то объяснить.

Кто-то периодически выходил вперед и пытался кому-то что-то объяснить.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Стройки мы не допустим - мы перегородим ее шлагбаумом, - выкрикнул кто-то. - А если не поможет - будем вести партизанскую войну, будем рыть окопы! - дополнила другая женщина.

16 мая прошла встреча представителей заказчиков и проектировщиков с местными жителями.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Требуем старое здание передать ветеранам и инвалидам, а «Амкодор» пусть найдет себе другое место»

Стало понятно, что конструктивного диалога не получится. Тем не менее всем удалось немного успокоиться - архитектор пыталась ответить на вопросы.

- В сквере, который рядом, - сто деревьев. Во время стройки их вырубят! - выкрикнул местный житель.

- Часть земли, которая находится в пользовании «Амкодор» сквером не является… - и дальнейшее объяснение погрузилось в шум зала, - …пройдет через местный проезд.

- Это не местный проезд, это наш двор!

- Вы меня не слышите, а я вам объясняю, что эта часть является территорией общего пользования, - парировала проектировщик. В результате женщина прервала свое выступление и слово взял один из местных жителей. Он рассказал, что при поддержке знакомых специалистов он внимательно изучил всю документацию по объекту, и пришел к выводу: проектирование незаконно, нарушено все, что только можно!

- Что? - казалось, что удивлению проектировщика не было предела.

- Да, именно так! Поэтому мы категорически против этой стройки, - продолжил мужчина. - Мы требуем имеющееся двухэтажное здание сохранить, передать его на баланс района, а в нем сделать центр досуга для дневного пребывания пенсионеров и инвалидов, а «Амкодору» пусть выделят участок в другом месте.

Зал взорвался аплодисментами.

Слово взял один из местных жителей.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Только с ближайших пяти домов мы собрали 700 подписей против строительства, - продолжил мужчина. А если нужно будет - поднимем на уши весь район! Сегодня я ходил на прием к заместителю главы администрации Советского района Алле Санковской. Она заявила, что полностью нас поддерживает. Но не верьте ей! Ничего личного, но у нее такая работа.

«Дом может схлопнуться в любой момент»

Также на собрании жильцы подняли вопрос о доме, в котором живет Тамара Лисицкая.

- Дом по Берестянской, 24 был построен в 1971 году. Это образцовый, так называемый совминовский дом с улучшенной планировкой. Но через некоторое время бугры, которые в те годы поселились в нем, начали сплавлять свои квартиры другим людям - спортсменам-динамовцам, военным. Уже тогда строители говорили: тут высокие грунтовые воды, слабая почва. Дом в любой момент может схлопнуться. И новый дом тоже может поползти. Поэтому ни один житель не согласится на новое строительство. Именно поэтому вас тут никто не будет слушать.

В результате мужчина предложил местным жителям поступить так:

- Нас все равно обманут. Комиссия в Мингорисполкоме либо примет проект, либо отправит на доработки. Если будет второй вариант - предлагают требовать проведения геологогидрологической экспертизы. А по поводу дома на Берестянской, 24 предлагаю собрать все сведения и отправить их в прокуратуру. Нам не нужна вторая «Зимняя вишня»!

Местные жители недовольны любой новой стройке, которая вот-вот может начаться под их окнами.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Время аренды зала истекло - всего доброго!»

Были у собравшихся вопросы и к представителю «Амкодора» - в зале сидел начальник управления капитального строительства «Амкодора» Александр Шклярик.

- А что с загазованностью? - спросили жители.

- Этот вопрос будет изучен при проектировании здания, то, что вы видите - это пока предварительное архитектурное решение, - ответил Шклярик.

- А вы знаете, что ваш дом испортит исторический дух Минска? - воскликнула еще одна жительница.

- И вообще, мы не знаем даже, из чего он будет построен - может быть, дом окажется бракованным! - сказала другая женщина.

- К сожалению, оплаченное нами время аренды актового зала подошло к концу - но вы можете продолжить общаться, - сказал Александр Шклярик, и быстро покинул помещение, проигнорировав все дальнейшие вопросы.

Начальник управления капитального строительства «Амкодора» Александр Шклярик быстро покинул помещение, проигнорировав все дальнейшие вопросы.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Кто-то из собравшихся попросил его еще раз представиться, на что мужчина заявил:

- Я представился в начале собрания, надо было приходить вовремя!

И был таков.