«Будем партизанить и рыть окопы!»3
- 17.05.2018, 16:05
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Жители Золотой Горки выступили против очередной стройки в центре Минска.
В среду, 16 мая, в актовом зале минской школы №19 было жарко. Тут прошло собрание по поводу очередной минской стройки. Корреспонденты kp.by посмотрели, что и где хотят построить, и послушали, чем недовольны местные жители.
Вместо старого двухэтажного общежития «Амкодор» решил построить жилой дом на 63 квартиры
В районе Золотой Горки, возле китайского посольства стоит старый двухэтажный домик - раньше в нем была прачечная, а позже - общага «Амкодора» (точный адрес - улица Гикало, 22а).
Земельный участок, на котором стоит домик, предоставлен «Амкодору» в постоянное пользование. В последнее время здание не эксплуатировалось, окна и двери были заколочены.
Домик хотят снести - исторической ценности он не представляет, а на его месте собрались построить восьмиэтажный жилой дом на два подъезда. Размер нового дома в плане - 49,5 на 13,5 метра. В нем будет 63 квартиры для работников «Амкодора». В цокольном этаже будет парковка на 75 машин, над ней - небольшая детская площадка. К дому планируется два подъездных пути. Первый через имеющийся проезд вдоль дома по Гикало, 22, второй - через проезд между домами 24/1 и 26. За счет заказчика для жителей соседних домов хотят устроить дополнительную парковку на 25 машин (вдоль дома по Гикало, 24/2) и детскую площадку (перед домом по Гикало, 24/1).
Ознакомиться с проектом все желающие могли с 11 апреля по 25 апреля в исполкоме Советского района, а с 11 апреля по 5 мая исполком принимал замечания и предложения. Изучение таких обращений формально называется общественным обсуждением. 16 мая прошла встреча представителей заказчиков и проектировщиков с местными жителями.
«Тут будет ни пройти ни проехать»
Конечно, новое здание хотят построить не на набережной Свислочи и не на главной площади страны. Даже не на месте красивого парка или детского садика. Но, как всегда бывает в таких случаях, местные жители недовольны любой новой стройкой, которая вот-вот может начаться под их окнами. И жилой дом для «Амкодора» - не исключение. Возле бывшего общежития, вокруг которого и развернулся весь сыр-бор, журналисты встретили телеведущую Тамару Лисицкую - она как раз направлялась на встречу местных жителей и представителей проектировщиков и заказчиков.
- Я живу вот в этом доме - соседнем с общежитием, - рассказала Тамара. - Этот участок считается проблемным - говорят, тут высокие грунтовые воды и слабая почва. В моем доме есть трещины, которые как ни заделывай - они все равно появляются. А в подвалах стоит вода. А тут еще и это планируемое строительство: представляете, вместо этого маленького двухэтажного домика построят восьмиэтажную махину на 63 квартиры! Тут же будет ни пройти ни проехать. Проезд к этому дому будет проходить между пятиэтажек - представляете, сколько машин тут будет проезжать! А рядом детский садик.
Вместе с Тамарой журналисты отправились в местную школу, где назначено собрание. В актовом зале собралось около 60 человек. На встречу пришли представители «Амкодора» - но они в диалоге практически не участвовали, а держать оборону пришлось Елене Шелеповой - она руководитель проектной фирмы «ТиволиПарк», которая разрабатывала проект. Она начала презентацию проекта.
Однако уже через несколько минут, как это часто бывает, ее начали перебивать слушатели. Совсем скоро собрание превратилось чуть ли не в балаган:
- Вы нам не нужны! - выкрикнул ей мужчина.
- Нам не интересна ваша презентация, мы пришли сюда, чтобы защитить землю возле наших домов! - воскликнул другой. Забыв о выступлении проектировщика, местные жители начали спорить друг с другом. Кто-то периодически выходил вперед и пытался кому-то что-то объяснить.
- Стройки мы не допустим - мы перегородим ее шлагбаумом, - выкрикнул кто-то. - А если не поможет - будем вести партизанскую войну, будем рыть окопы! - дополнила другая женщина.
«Требуем старое здание передать ветеранам и инвалидам, а «Амкодор» пусть найдет себе другое место»
Стало понятно, что конструктивного диалога не получится. Тем не менее всем удалось немного успокоиться - архитектор пыталась ответить на вопросы.
- В сквере, который рядом, - сто деревьев. Во время стройки их вырубят! - выкрикнул местный житель.
- Часть земли, которая находится в пользовании «Амкодор» сквером не является… - и дальнейшее объяснение погрузилось в шум зала, - …пройдет через местный проезд.
- Это не местный проезд, это наш двор!
- Вы меня не слышите, а я вам объясняю, что эта часть является территорией общего пользования, - парировала проектировщик. В результате женщина прервала свое выступление и слово взял один из местных жителей. Он рассказал, что при поддержке знакомых специалистов он внимательно изучил всю документацию по объекту, и пришел к выводу: проектирование незаконно, нарушено все, что только можно!
- Что? - казалось, что удивлению проектировщика не было предела.
- Да, именно так! Поэтому мы категорически против этой стройки, - продолжил мужчина. - Мы требуем имеющееся двухэтажное здание сохранить, передать его на баланс района, а в нем сделать центр досуга для дневного пребывания пенсионеров и инвалидов, а «Амкодору» пусть выделят участок в другом месте.
Зал взорвался аплодисментами.
- Только с ближайших пяти домов мы собрали 700 подписей против строительства, - продолжил мужчина. А если нужно будет - поднимем на уши весь район! Сегодня я ходил на прием к заместителю главы администрации Советского района Алле Санковской. Она заявила, что полностью нас поддерживает. Но не верьте ей! Ничего личного, но у нее такая работа.
«Дом может схлопнуться в любой момент»
Также на собрании жильцы подняли вопрос о доме, в котором живет Тамара Лисицкая.
- Дом по Берестянской, 24 был построен в 1971 году. Это образцовый, так называемый совминовский дом с улучшенной планировкой. Но через некоторое время бугры, которые в те годы поселились в нем, начали сплавлять свои квартиры другим людям - спортсменам-динамовцам, военным. Уже тогда строители говорили: тут высокие грунтовые воды, слабая почва. Дом в любой момент может схлопнуться. И новый дом тоже может поползти. Поэтому ни один житель не согласится на новое строительство. Именно поэтому вас тут никто не будет слушать.
В результате мужчина предложил местным жителям поступить так:
- Нас все равно обманут. Комиссия в Мингорисполкоме либо примет проект, либо отправит на доработки. Если будет второй вариант - предлагают требовать проведения геологогидрологической экспертизы. А по поводу дома на Берестянской, 24 предлагаю собрать все сведения и отправить их в прокуратуру. Нам не нужна вторая «Зимняя вишня»!
«Время аренды зала истекло - всего доброго!»
Были у собравшихся вопросы и к представителю «Амкодора» - в зале сидел начальник управления капитального строительства «Амкодора» Александр Шклярик.
- А что с загазованностью? - спросили жители.
- Этот вопрос будет изучен при проектировании здания, то, что вы видите - это пока предварительное архитектурное решение, - ответил Шклярик.
- А вы знаете, что ваш дом испортит исторический дух Минска? - воскликнула еще одна жительница.
- И вообще, мы не знаем даже, из чего он будет построен - может быть, дом окажется бракованным! - сказала другая женщина.
- К сожалению, оплаченное нами время аренды актового зала подошло к концу - но вы можете продолжить общаться, - сказал Александр Шклярик, и быстро покинул помещение, проигнорировав все дальнейшие вопросы.
Кто-то из собравшихся попросил его еще раз представиться, на что мужчина заявил:
- Я представился в начале собрания, надо было приходить вовремя!
И был таков.