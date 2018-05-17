Татьяна Северинец: Идет сдача Витебской области «русскому миру» 11 17.05.2018, 15:42

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Татьяна Северинец

Власти способствуют этому процессу.

Казацкая активность на фоне тотального запрета на всякого рода оппозиционные мероприятия не осталась без внимания демократических активистов Витебске. Координатор оргкомитета «Белорусской христианской демократии» Татьяна Северинец обратилась в Витебский горисполком с просьбой разъяснить законность проведения общественных мероприятий казаков, пишет «Витебская весна».

Поводом для обращения стало мероприятие, устроенное 21 апреля общиной общественного объединения «Белорусское казачество» на витебском рынке «Центральный», в ходе которого состоялся концерт с песнями репертуара казаков и собирались деньги на «хорошие казацкие дела».

Ответ на обращение активистки пришел за подписью начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Натальи Шиенок.

Глава отдела никаких нарушений со стороны организации казаков не заметила. Мол, все происходило "согласно планам подготовки и проведения ярмарки", "нарушений общественного порядка не зафиксировано", "жалобы отсутствуют", "сведения о фактах разжигания вражды между белорусами и россиянами отсутствуют".

На первый взгляд кажется, ничего экстраординарного не случилось. Ну выступили граждане, одетые казаками, в общественном месте с разрешения своего бывшего атамана, а теперь директора рынка Василия Романенко.

Все было бы хорошо, если бы не дурная слава, которую в последнее время приобрела часть российских казачьих образований после участия в событиях на востоке Украины, да и в самой России, где власть использует казаков для борьбы с оппозиционной общественностью.

Еще на слуху события 5 мая на Пушкинской площади в Москве, когда люди в казачьей одежде с нашивками Центрального казачьего войска нагайками разгоняли несанкционированную акцию российского оппозиционера Алексея Навального.

После разгона выяснилось, что власти столицы Российской Федерации в течение трех лет оплачивали тренировки казаков по разгону митингов. Обучение стоило мэрии около 16 миллионов российских рублей.

Татьяна Северинец прокомментировала полученный ответ из идеологического отдела горисполкома:

- Только в Витебске зарегистрированы две казацкие организационные структуры, а сколько по области и стране... Я считаю, что для Витебщины и Беларуси рост количества зарегистрированных пророссийских организаций неслучаен.

Со стороны власти для них здесь разрешение, свобода. Все это опасно. Опасно в смысле Донецко-Луганского сценария. Очень опасно! Как только даст слабину нынешний руководитель, в тот самый момент будет заявлено: «Витебск - наш!» Как я чувствую, идет какая-то поганая сдача Витебской области «русскому миру».

Из ответа горисполкома следует, что никаких законов казаки не нарушили. Я считаю, что власти не то, что не видят опасности, а, скорее, способствуют этому процессу, они хотят его. Так сказать, власти пытаются засвидетельствовать свою лояльность: мы уже тепленькие - бери нас в свои объятия, «русский мир».

Мое отношение следует из неприятия той идеологической политики, проводимой в Витебске городскими властями, прокуратурой, учреждениями культуры.

Своим обращением в горисполком я хотела обратить внимание властей на то, что игра в толерантность с пророссийскими силами в наших условиях несет опасность и разжигает вражду в обществе.

Власти не реагируют ни на концерты сторонника «Новороссии» Виктора Калины, ни на георгиевские ленточки и российский триколор, ни на военизированные лагеря для белорусских детей...

Не отреагировали они должным образом и на мое обращение. Не отреагировали в тот момент, когда возникает реальная опасность для нашей независимости. И это не что иное, как неосознанная, а скорее намеренная идеологическая слепота тех структур, которые должны отслеживать и реагировать на реальные процессы, которые происходят в обществе.

То обстоятельство, что даже после событий в Восточной Украине власти в Беларуси продолжают потворствовать иноплеменным общественным заявлениям и образованиям, начинает беспокоить не только членов оппозиционных партий, но и рядовых граждан.

Комментарии в интернете под сообщениями о концерте на витебском рынке «Центральный» впечатляют. Приведем один из них:

«У гэтых людзей пры сабе Шашкі (Халоднае Зброя) – куды глядзіць Беларуская міліцыя?!.. Гэтыя людзі зьбіраюць грошы (Гэта значыць маніпулююць грашовымі сумамі) – куды глядзіць Беларуская Падатковая служба?! Гэтыя людзі агітуюць Беларусаў за Данбаскіх Верхаводаў – Куды глядзіць Беларускае ААЦ і КДБ?!!.. P.S. І ня трэба распавядаць казкі аб тым – што на ўсё гэта ў іх ёсьць дазвол!! Такі дазвол можа выдаць толькі той, хто зь імі ў Змове ці імі ж падкуплены!»