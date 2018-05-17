Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев из-за роста экономики 17.05.2018, 15:49

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Над упрощением системы трудоустройства иностранцев из стран за пределами ЕС также работают Польша и Словакия.

Об этом пишет Yleh.

До последнего времени в стране действовало правило, согласно которому привилегии при заполнении вакансий получали финны и граждане ЕС. Теперь из-за экономического роста многие сферы деятельности испытывают дефицит рабочих рук. В Южной Финляндии уже не смотрят в паспорт, когда ищут работников в области информационных технологий, строительства или ресторанного бизнеса, говорится в материале.

"Выдачу разрешений на работу упростили из-за роста экономики", - отметил правительственный советник Олли Сорайнен из Министерства труда и экономического развития.

Упрощенная процедура, однако, имеет сложный политический аспект. Сохранение привилегий традиционно поддерживают профсоюзы и левые партии, в то время как организации работодателей требуют снять ограничения. Сейчас преимущество имеют последние.

В понедельник премьер-министр Юха Сипиля заявил, что вопрос упрощения трудоустройства иностранцев будет обсужден уже в течение нынешнего правительственного срока, несмотря на то, что в правительстве есть партия "Синее Будущее", которая выступает против этой идеи.

В четверг председатель Центральной организации профсоюзов служащих STTK Антти Паломяки заявил о готовности облегчить процедуру получения рабочих виз при условии, если контролирующие органы будут обеспечены необходимыми ресурсами.

Как известно, над упрощением системы трудоустройства иностранцев из стран за пределами ЕС также работают Польша и Словакия, Литва намерена ввести квоты на иностранных работников.