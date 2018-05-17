Стало известно, какой будет погода на выходных 1 17.05.2018, 16:23

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Завтра днем ожидаются кратковременные дожди.

18 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и влажная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

Местами грозы. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

19 мая республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся на восток страны. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +16..+23°С.

20 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе северных широт; в крайних восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по юго-востоку +9..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.