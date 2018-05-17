Польские спецслужбы задержали россиянку за гибридную деятельность

Польские спецслужбы задержали россиянку за гибридную деятельность2
- 17.05.2018, 16:17
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Россиянка подпитывала польско-украинскую вражду, в том числе в исторических вопросах.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданку России, которая вела гибридную деятельность, направленную против Польши. Об этом сообщает телеканал TVP, пишет «Польское радио».
Кроме того, в результате спецоперации, четверым лицам запрещен въезд на территорию Польши на 5 лет. Все пять человек подпитывали польско-украинскую вражду, в том числе в исторических вопросах.
Задержанная Екатерина К. находится в Польше с 2013 года. В ближайшее время она будет выдворена из страны.