Российский режим вступил в новую фазу 2 Константин Эггерт

17.05.2018, 16:33

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Константин Эггерт

Фото: RFE/RL

Путин пытается опереться на старые проверенные кадры.

Новое старое российское правительство обсуждают уже дней 10. До последнего не было подтверждений, остаются ли на своих местах Лавров и Шойгу. Видимо, в новый состав правительства не войдут Шувалов и Рогозин.

Но каких-то принципиальных изменений в его работе не будет. Более того, вернется ряд людей, которые работали и раньше. Очевидно, что Путин пытается опереться на старые проверенные кадры, с которыми не было связано никаких скандалов. Таким образом, становится понятно, что ничего Путин менять не хочет. Это свидетельствует о вступлении российского режима в новую фазу – фазу консервации и стабильности, которая уже превратилась в застой. Но это и является главной целью, сутью политической и экономической жизни.

Свидетельством этого есть появление Антона Силуанова на посту первого вице-премьера. Вдобавок ко всему, Силуанову будет поручено присмотреться, насколько масштабно воруют на госконтрактах и насколько масштабна коррупция при распределении бюджетных средств.

Если главой Счетной палаты станет Кудрин, то тем более будет понятно, что двум таким опытным представителям прагматического руководства будет поручена борьба с коррупционными схемами при реализации госконтрактов.

На самом деле это довольно парадоксально. Потому что коррупция, и не только в России, является следствием плохого состояния институтов, а не недостатком жандармов, которые с этой коррупцией борются. Для меня лично вот эта концентрированность Кремля на персоналиях, чтобы сохранить без изменений высший кадровый состав руководства, показывает то, что никаких изменений, никакой либерализации экономики, не говоря уже о политической либерализации, ждать не приходится.

Касательно Ксении Собчак. Про нее я пока ничего не знаю, но ее президентская кампания показала, что Кремль присматривается к ней, как к возможной участнице кадрового резерва на будущее. Собчак полностью лояльна Путину и в течение своей президентской кампании она прекрасно сыграла свою роль.

Она отвлекла антипутинский электорат на себя, разыграла прекрасное шоу во время своих зарубежных визитов, в частности в США, когда повторяла пропагандистскую линию Кремля в своих публичных выступлениях. Поэтому не исключено, что ей могут предложить какую-то роль для развития ее карьеры.

Также нельзя исключить, что на парламентских выборах в 21-м году Собчак и ряду близких ей людей могут разрешить создать новую и послушную оппозицию, которой потом могут позволить создать даже маленькую фракцию в парламенте.

Константин Эггерт, «Обозреватель»