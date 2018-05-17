Итальянская художница создает удивительные картины из пролитого кофе 17.05.2018, 16:55

Джулия Бернарделли превращает разлитый кофе в произведения искусства.

Что мы можем делать с едой и кофе? Просто есть и пить, все верно. Но это правило не касается Bernulia, креативного фуд-блогера из Instagram, пишет segodnya.ua.

Итальянская художница Джулия Бернарделли создает из разлитого кофе целый мир, полный разнообразных персонажей, сюжетов и историй. Она рисует оригинальные изображения и копии известных картин.

Джулия в основном творит спонтанно – она никогда планирует свои работы заранее. Когда художница пьет кофе, то размышляет о деталях, которые она могла бы создать, если перевернет чашку с кофе на стол.

В описании своего профиля в Instagram девушка цитирует известного джазового музыканта Майлза Дэвиса: "Мое будущее начинается каждое утро, когда я просыпаюсь. Каждый день я привношу что-нибудь творческое в свою жизнь". На данный момент у итальянки 84 тысячи подписчиков.