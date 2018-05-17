Reuters: США выдвинули КНДР ультиматум о вывозе ядерного оружия 1 17.05.2018, 17:01

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Майк Помпео

Майк Помпео назвал временные сроки вывода ядерного оружия с полуострова.

Соединенные Штаты требуют, чтобы Северная Корея в течение полугода вывезла за пределы страны по крайней мере часть имеющихся у нее ядерных боеголовок, радиоактивных материалов и межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters со ссылкой на японское издание Asahi.

Помпео также сказал, что Вашингтон может исключить Пхеньян из списка государств-спонсоров терроризма, если КНДР вывезет эти ядерные объекты.

По данным СМИ, если в рамках саммита на высшем уровне 12 июня КНДР согласится на полное ядерное разоружение, то США готовы обеспечить безопасность режима Кима.

Эти гарантии, как ожидается, будут упомянуты в совместном заявлении лидеров двух государств.

Северная Корея заявила, что может отменить саммит с президентом США Дональдом Трампом, если американская сторона в одностороннем порядке будет настаивать на отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

КНДР также отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за проведения совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

Напомним, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая. Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня во Сингапуре.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.