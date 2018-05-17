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Фотофакт: Mузейщики показали, как в Беларуси подделывали деньги

  • 17.05.2018, 17:13

Фальшивые деньги со времен Средневековья и до наших дней собрали в одной экспозиции музея.

Фальшивые монеты и банкноты со времен Средневековья и до наших дней собрали в одной экспозиции Национального исторического музея, пишет onliner.by. Здесь также можно узнать и имена фальшивомонетчиков, познакомиться с фрагментами их уголовных дел, а также с наиболее распространенными инструментами, при помощи которых подделывают деньги. Что можно увидеть на выставке, смотрите в фоторепортаже.


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