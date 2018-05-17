Артур Михальский стал новым послом Польши в Беларуси 17.05.2018, 17:22

Артур Михальский (слева) и Яцек Чапутович

Фото: МИД Польши

В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.

Cегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил Артуру Михальскому постановление о назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси, сообщает сайт МИД Польши.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.