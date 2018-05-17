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Артур Михальский стал новым послом Польши в Беларуси

  • 17.05.2018, 17:22
Артур Михальский (слева) и Яцек Чапутович
Фото: МИД Польши

В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.

Cегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил Артуру Михальскому постановление о назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси, сообщает сайт МИД Польши.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.


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