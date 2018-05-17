Топ-7 автомобилей, которые надолго задерживаются у своих хозяев 17.05.2018, 18:32

1,047

Фото: cheatsheet.com

Эти автомобили некоторые владельцы не меняют десятилетиями.

Существует немало способов выбрать отличный автомобиль. Так, можно просмотреть кучу статей в журналах или опросить знакомого автомеханика. Но эффективнее всего узнать, какие модели другие автовладельцы предпочитают использовать длительное время. Машины, которые надолго задерживаются в одних руках, очевидно, чем-то «цепляют», привлекают. Подробнее о таких моделях, которые владельцы не меняют десятилетиями – в обзоре «Фрешер».

1. Audi TT

Фото: cheatsheet.com.

Спортивный автомобиль Audi TT выпускался с 1998 года в кузовах купе и родстер. За это время сменилось три поколения, из которых наиболее удачным считается второе (машины 2006–2014 годов выпуска). Согласно статистике, водители в среднем владеют новой машиной в течении 9 лет. Особенно успешны модели с фирменным полным приводом quattro.

2. Toyota 4Runner

Фото: cheatsheet.com.

Среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner – это один из тех автомобилей, которые регулярно попадают в рейтинги надежности. И пробег 300 000 километров для этой модели – далеко не предел. Именно поэтому первые владельцы этой японской машины продают ее лишь спустя 9 лет после покупки.

3. Toyota Avalon

Фото: cheatsheet.com.

Toyota Avalon – еще одна модель японской компании, которая постоянно занимает высокие места в рейтингах надежности и долговечности. Этой машине по популярности далеко до таких бестселлеров, как Camry или Corolla, но мощный мотор, богатая комплектация и комфорт в салоне радуют владельцев.

4. Chevrolet Corvette

Для многих владельцев Chevrolet Corvette покупка этого легендарного спортивного автомобиля является настоящей детской мечтой. Прошло уже 65 лет, как вышла на свет первая версия культовой модели, но ее фирменные черты узнаются в нынешней версии седьмого поколения. Несмотря на возраст, эти машины очень ценятся их владельцами, которые не торопятся их продавать. В среднем, у одного водителя Chevrolet Corvette «живет» около 9 лет.

5. Ford Explorer

Фото: cheatsheet.com.

До 2010 года Ford Explorer был рамным внедорожником с неплохой проходимостью. А вот машина пятого поколения стала настоящим кроссовером и получила несущий кузов. Тем не менее, автомобиль пользуется огромной популярностью, а водители не торопятся его продавать. По статистике, владельцы Ford Explorer держат их по 9 лет, прежде чем купить новую машину.

6. Porsche Boxster

Фото: autobytel.com.

Среди всех легковых машин, которые автолюбители придерживают дольше всего, привлекает внимание спортивный родстер Porsche Boxster. По статистике, водители ездят на этих машинах немецкой марки в среднем по 10 лет. За это время автомобиль не успевает устареть, особенно снаружи, и продолжает дарить отличные ощущения от вождения. К тому же, модель Boxster достаточно надежна, особенно экземпляры первого и второго поколений. Это подтверждено исследованиями авторитетной немецкой организации TÜV.

7. Toyota Land Cruiser

Фото: cheatsheet.com.

Если провести объективное сравнение «настоящих» внедорожников, таких как Range Rover и Mercedes-Benz G-Class, то, по мнению большинства водителей, явным лидером является Toyota Land Cruiser. Проверенная десятилетиями конструкция японской модели обеспечивает феноменальную надежность, и не удивительно, что владельцы Land Cruiser держат свои машины в среднем по 11 лет.