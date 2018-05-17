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На химзаводе в Гомеле произошел пожар

  • 17.05.2018, 18:35

Возгорание ликвидировали.

Небольшое возгорание произошло при проведении ремонтных работ в абсорбционной башне.

– При проведении плановых ремонтных работ в изолированном металлическом аппарате из-за попадания искр на остатки гуммировочного слоя площадью пять-семь квадратных метров произошло его возгорание, не выходящее за пределы аппарата, - сообщили на предприятии в четверг, 17 мая.

Материального ущерба пожар не нанес, никто не пострадал, пишет сайт Гомельского химического завода.


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