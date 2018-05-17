Янни или Лорел: Новая звуковая иллюзия вызвала ажиотаж в Сети 3 17.05.2018, 18:49

Одни пользователи слышат на аудиозаписи имя Янни, а другие – Лорел.

В Интернете появилась новая иллюзия со звуком. В этот раз одни пользователи слышат на аудиозаписи имя Янни, а другие – Лорел. Аудио-иллюзия появилась на Reddit и моментально поделила пользователей на два лагеря, передает ТСН.

Объяснить эту аномалию в интервью изданию The Verge попытался специалист в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларс Рике.

Суть иллюзии состоит в частоте звука. Акустическая информация, которая заставляет людей слышать Янни имеет более высокую частоту, чем та, что заставляет слышать Лорел.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.

В некоторых случаях пользователи могут услышать тот или иной вариант только из-за особенностей своей аппаратуры – наушников или звуковой карты компьютера.

Также взрослые люди со временем теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому могут услышать только Лорел. В то же время дети слышат все частоты, поэтому им может казаться, что в записи произносится Янни.

Люди, которые улавливают и высокие и низкие частоты одинаково, будут периодически слышать на одной и той же записи оба варианта.