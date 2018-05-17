Джон Шиндлер: Многие не могли поверить, что Путин убил польского президента

Джон Шиндлер: Многие не могли поверить, что Путин убил польского президента9
- 17.05.2018, 19:03
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Бывший аналитик американской разведки заявил, что существуют доказательства причастности РФ к Смоленской катастрофе.
«Польша заслуживает знать правду о том, что на самом деле произошло 10 апреля 2010 года», - пишет на страницах портала observer.com эксперт по вопросам безопасности, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США и офицер контрразведки Джон Р. Шиндлер, передает «Радио Польша».
В своей публикации он размышляет о трагедии 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска. В частности, эксперт комментирует вопросы работы спецслужб. Он убежден, что разведки западных стран очень хорошо знали о том, что на самом деле произошло недалеко от Смоленска.
«Спецслужбы изначально имели большие сомнения в «официальной» версии событий в Смоленске.
Представители американской разведки тоже говорили мне, что американские шпионы, как и Варшава, изначально знали, что россияне врут о катастрофе. Вероятно, немецкая разведка также знает «грязную» правду», - пишет он.
Шиндлер пишет о том, что после катастрофы многие лица не могли поверить в то, что Владимир Путин убил польского президента.
«Но в течение восьми лет после катастрофы Россия успела аннексировать Крым и напасть на восток Украины. (...) С нынешней перспективы, действия тайной, смертоносной российской руки в деле Смоленска не считаются маловероятными», - пишет Джон Р. Шиндлер.