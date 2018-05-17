Семь способов справиться со стрессом и давлением без лекарств 17.05.2018, 19:29

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Сотрудники Гарвардской медицинской школы подготовили специальный доклад под названием «Контролируй свое артериальное давление».

В нем приведены советы для нормализации артериального давления и защиты от гипертонии, а также для снижения уровня стресса, пишет medikforum.ru.

Специалисты убеждены, что определенная стратегия поведения помогает дольше сохранить сосуды здоровыми и отсрочить начало регулярного приема гипотензивных препаратов. По их словам, защищенность человека от влияния стрессов делает его защищенным и от тяжелых последствий гипертонии.

«Управление стрессом - один из основных способов профилактики артериальной гипертонии, который часто остается вне фокуса нашего внимания», - заявили гарвардские ученые на страницах издания Harvard Health Pablishing.

Защиту от стресса, согласно их заключению, обеспечивают семь шагов.

1. Качественный сон. Дефицит сна или его плохое качество влияет на умственную активность и физические кондиции.

2. Релаксация. Необходимо осваивать техники медитации, аутотренинга, дыхательных упражнений и другие методики, которые помогают справиться со стрессом.

3. Социальные связи. Очень важно поддерживать контакты с другими людьми, находить единомышленников, тех, кто разделяет аналогичное хобби и другие интересы.

4. Планирование. Распределение своего времени и привычка заранее планировать мероприятия позволяет больше успевать, снижая тем самым уровень стресса.

5. Общение. Если общение приносит негативные эмоции, вовлекаться в него не стоит. Самому человеку нужно не замалчивать проблемы, не прятать их вглубь, а говорить о них, приучаясь к обсуждению, а не высказыванию претензий.

6. Маленькие радости. Нужно уметь получать удовольствие от разных мелочей повседневной жизни. В собственную жизнь полезно вводить больше таких приятных моментов, как приготовление вкусной еды, прогулки на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки.

7. Помощь. Не нужно стесняться просить о помощи, если чувствуете, что в ситуации стресса вы не справляетесь собственными силами.