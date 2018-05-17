Россия для бедных 3 Людмила Петухова, Forbes

17.05.2018, 19:37

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Почему в РФ исчезает средний класс.

Доля среднего класса в России сокращается, в то время как количество бедных растет, следует из нового исследования НАФИ. Решить эту проблему вряд ли удастся быстро, несмотря на майские указы о снижении уровня бедности вдвое.

Россиян, считающих себя представителями среднего класса, становится все меньше. По данным опроса Национального агенства финансового исследования (НАФИ), сегодня к этой категории себя относят 19% респондентов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 25%. Исследование проводилось в январе 2018 года, в выборку вошли 1600 человек старше 18 лет, проживающие в 140 населенных пунктов в 42 регионах России.

К среднему классу эксперты НАФИ отнесли людей, которые могут позволить себе купить бытовую технику и мебель из текущих доходов, но должны изыскивать дополнительные средства на более дорогие покупки. При этом, по данным агентства, в России выросла доля наименее обеспеченных групп населения. Показатель для категории граждан, которым хватает средств только на покупку продуктов питания, увеличился по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта до 20%.

Доля респондентов, испытывающих трудности даже в обеспечении себя едой, выросла на 1 п.п. до 5%. А вот число представителей так называемого «предсреднего» класса, к которому относит себя большая часть респондентов (50% опрошенных), почти не изменилась, как и доля наиболее обеспеченных граждан (2%). Еще 4% респондентов затруднились дать ответ.

Нисходящий тренд

Ухудшение экономического состояния российских семей подтверждают и данные Росстата. В 2017 году, по предварительным оценкам ведомства, уровень бедности повысился в 44 регионах, а понизился лишь в 22. В мониторинге экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС отмечается, что уровень бедности в прошлом году вырос более чем в половине регионов.

Доля среднего класса за год сократилась с 20% до 15%, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. Под этой категорией населения эксперты института понимают граждан с высшим образованием, ежемесячным доходом, которого хватает не только на удовлетворение базовых потребностей, наличием движимого и недвижимого имущества, а также сбережений.

«По нашим данным, доля бедных респондентов немного увеличилась. Также значительно подросло число представителей базового слоя — людей, которые не бедны, но и ни одного признака среднего класса у них нет — ни доходов, ни сбережений, ни имущества, ни высшего образования», — говорит Бурдяк.

Министерство экономического развития, впрочем, в своем комментарии Forbes указало на незначительное сокращение доли бедных граждан в стране. Ссылаясь на данные того же Росстата, министерство отметило, что численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году сократилась с 19,5 млн до 19,3 млн человек, а уровень бедности упал на 0,1 п.п. до 13,2% численности населения. «В среднесрочной перспективе в условиях низкой инфляции, процентных ставок и роста заработной платы мы ожидаем сохранения позитивных тенденций», — говорится в комментарии МЭР.

Снижение доли среднего класса отражает динамику основных экономических показателей в стране, объясняет директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. «Уменьшение размера реальных доходов, замещение сберегательных стратегий потребительскими, сложности на рынке труда, увеличение долговой нагрузки домохозяйств — все это приводит к переоценке россиянами своего материального положения», — подчеркивает он.

Спорный вопрос

В России до сих пор не выработаны единые критерии принадлежности к среднему классу, поэтому реально определить число представителей этой категории населения, равно как и доли бедных граждан — затруднительно, сходятся во мнении опрошенные экономисты. «С моей точки зрения, идентифицировать человека со средним классом по набору того, что он может купить, не совсем корректно. Возможно, у семьи дом — полная чаша, есть новый автомобиль, две квартиры, но не хватает денег на новый дорогой телевизор. Нужно учитывать, что у людей разные стандарты потребления и запросы», — говорит Александра Бурдяк.

По данным ВЦИОМ, уменьшения доли среднего класса при одновременном росте малообеспеченных слоев и вовсе не наблюдается. «Очень сомневаюсь, что такое «перетекание» имеет место. К нему нет ни экономических, ни социальных предпосылок. Мы не видим ухудшения материального положения», — сообщил Forbes ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. По его словам, доля граждан, испытывающих трудности с приобретением продуктов, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года сократилась на 1 п.п. до 5%. А доля граждан, для которых затруднительна покупка одежды, сократилась в этот же период с 28% до 25%.

В перспективе доля среднего класса может увеличиться, если государство будет проводить активную работу, направленную на технологическое развитие, повышение производительности труда и рост реальных доходов граждан, на поддержку семей с детьми.

Однако быстро и легко это сделать не удастся, считает Александра Бурдяк. Помогать теперь придется самым бедным слоям населения, что сложно и дорого, объясняет эксперт. В решение проблемы бедности в шестилетний срок не верит и Тимур Аймалетдинов.

«Уровень бедности повышается по двум причинам: во-первых, вследствие профессиональной невостребованности отдельных групп людей, а во-вторых, из-за несправедливого устройства системы распределения благ. И если со вторым в России проблем немного, то с первым условием — ровно наоборот», — подытоживает эксперт.

Людмила Петухова, Forbes