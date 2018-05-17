В Беларуси крупный стройтрест ушел в банкротство 1 17.05.2018, 19:55

2,129

Фото: braslav-star.by

Полторы тысячи человек заволновались.

«Сейчас „Трест Белтрансстрой“ находится в стадии банкротства. Предприятие задолжало работникам огромную сумму денег, которую, похоже, никогда и не выплатит. Через месяц более тысячи людей останутся ни с чем». Об этом написали пользователи tut.by и попросили разобраться в ситуации.

Фото: trestbts.by

Что за стройтрест?

Управление строительства № 101, на базе которого появилось ОАО «Трест Белтрансстрой», было сформировано приказом наркома путей сообщения в 1940 году для усиления транспортных связей на северо-западе СССР. За прошедшее время предприятие и его филиалы соорудили много разных дорог, мостов, путепроводов, железнодорожных и автовокзалов, аэродромов, банковских комплексов, социальных объектов, а также более 1,3 млн кв. м жилья. Высоко оценена работа белорусских строителей и в России.

Сегодня в составе «Треста Белтрансстрой» действуют строительно-монтажные поезда (СМП) в Барановичах, Витебске, Гомеле, Орше и Минске. На предприятии суммарно трудятся 1700 человек, следует из отчетности ОАО.

Чем недовольны работники?

В настоящее время «Трест Белтрансстрой» сильно штормит. Проблемы начались не в этом году, а еще раньше, утверждают сотрудники «Треста Белтрансстрой».

— Зарплата у нас небольшая. В среднем рублей 600−700. Но и ее не платят. Были еще командировочные. А сейчас получки совсем нет. Трест — банкрот. Каждый выживает кто как может, — жалуются работники нескольких филиалов. — Нам говорят, что дело в отсутствии заказов, сложностях в расчетах, что судебные приставы все деньги забирают и так далее. Может, это и объективные причины. Но когда мы читаем новости о том, что то одного руководителя арестовали, то второго, то подозреваем, что, может, наши «верхи» не так руководят, плевать им на простых смертных.

В последние 2 года топ-менеджеры из системы треста действительно засветились в криминальных хрониках. В апреле 2016-го был задержан главный инженер СМП № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой» при получении взятки в 10 тыс. долларов. Всего он оценил свою неофициальную помощь в 40 тыс. долларов. За такую сумму он готов был «закрывать глаза» на недостатки, которые могли быть в строительных материалах, поставляемых ООО для выполнения работ. За содеянное мужчина был приговорен к 8,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. В прошлом году был осужден бывший начальник СМП № 715, который использовал подчиненных для выполнения работ в личных целях.

Какое финансовое положение компании?

По итогам 2017 года, выручка ОАО «Трест Белтрансстрой» достигла 47,3 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 78,9%. Чистый убыток составил 5,3 млн рублей, следует из документов, подготовленных к недавнему собранию акционеров.

По состоянию на начало 2018 года, 99,83% акций ОАО «Трест Белтрансстрой» находятся в госсобственности (Госкомитет по имуществу — 59%, холдинг «Белстройцентр» — 40,8%). Остальные 0,17% акций распределены среди физлиц, преимущественно работников предприятия.

Фото: trestbts.by

«Причинами убыточной работы в 2017 году является падение объемов подрядных работ и выручки и, как следствие, увеличение доли условно-постоянных расходов, отсутствие финансирования и недостатка собственных оборотных средств для приобретения строительных материалов», говорится в документах.

По итогам минувшего года кредиторская задолженность (35,5 млн рублей) превышала дебиторскую задолженность (11, 5 млн рублей). «Трест Белтрансстрой» был не в состоянии покрыть краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов. Предприятие практически не обладало собственными оборотными средствами и финансировалось за счет заемного капитала, говорится в документах.

Положительным моментом было то, что «Трест Белтрансстрой» увеличил экспорт строительных услуг в Россию на 25%. При этом командировочные расходы увеличились в 5,7 раза и составили 3,5 млн рублей. Но проживание и проезд рабочих, а также перебазировка техники заказчиками не компенсировались.

Финансовым бременем для «Трест Белтрансстрой» является содержание объектов жилого фонда и социальной сферы. На балансе филиалов находятся 7 общежитий и 32 жилых дома.

Как руководство треста думает выбираться из сложной ситуации?

Основной стратегической целью ОАО «Трест Белтрансстрой» на 2018 год является стабилизация финансового положения компании и выход на безубыточную работу. Выручку планируется увеличить до 52,8 млн рублей, получить минимальную чистую прибыль, а зарплату персонала поднять до 900 рублей.

Вместе с тем предполагается «оптимизация организационной структуры и численности работников». В частности, проведена реорганизация двух минских филиалов. Как следует из документов, в 2018 году среднесписочная численность работников треста составит 1283 человека. При этом в ОАО «Трест Белтрансстрой» корреспондента портала заверили, что «никто никого увольнять не собирается». В 2017 году текучесть кадров в целом по холдингу составила 39%.

Головной офис треста находится рядом с Домом правительства

Фото: trestbts.by

Планируется увеличение загрузки мощностей «Треста Белтрансстрой» путем участия во всех торгах по выбору подрядных организаций на строительство объектов, в том числе и за рубежом. «Но процент выигранных торгов очень низкий и в основном по причинам, на которые ОАО „Трест Белтрансстрой“ никак повлиять не может», говорится в отчете.

В рамках оздоровления предлагается провести продажу «излишнего и неэффективно неиспользуемого имущества» для «расчетов с кредиторами и создания эффективной рыночной структуры активов». В частности, на аукцион планируется выставить административные помещения, производственные объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс в Гомеле, два объекта недвижимости производственной базы в Бресте.

Однако реализация указанной программы возможна только в условиях процедуры санации, в рамках которой приостанавливаются требования кредиторов по обязательствам ОАО «Трест Белтрансстрой», а также «отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, снимаются ранее наложенные в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства аресты на расчетные счета должника, на имущество должника и иные ограничения по распоряжению имуществом должника».

Как будут оздоравливать, если уже запущено банкротство?

Две недели назад экономический суд возбудил в отношении ОАО «Трест Белтрансстрой» производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыл защитный период до 10 июля. Но дело в том, что предприятие является государственным, поэтому власти подобные госкомпании пытаются всяческими мерами поддержать. Тем более, когда сразу полторы тысяч человек могут оказаться на улице. Один из механизмов оздоровления — это как раз и есть санация. Но чтобы к ней допустили, надо выполнить ряд требований.

Фото: braslav-star.by

В «Тресте Белтрансстрой» выразили надежду, что возможная санация позволит предприятию выбраться из непростого положения. «Сложно созидать, когда ты не распоряжаешься своими деньгами. Поэтому мы и хотим войти в эту процедуру [оздоровления]. Однако ключевое условие, которое поставила новая управляющая, это погашение задолженности по зарплате до июля», — сказали в тресте. Точную сумму долга по зарплате там не смогли назвать.

Как следует из отчета акционеров, в отделе принудительного исполнения (ОПИ) Московского района Минска находятся исполнительные документы о взыскании в сумме 10 млн рублей в пользу юридических лиц. Органами принудительного исполнения и иными кредиторами производится приостановление расчетов по текущим расчетным счетам, направляются предписания в адрес заказчиков строительства о запрете либо ограничении расчетов с ОАО «Трест Белтрансстрой» с перечислением ОПИ до 30% задолженности за выполненные работы, что приводит к росту задолженности перед поставщиками и бюджетом. В 2017 году ОПИ была погашена задолженность по исполнительным производствам на общую сумму 3,1 млн рублей, что составляет среднемесячный объем выполнения строительно-монтажных работ всеми филиалами.