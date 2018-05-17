США: РФ хочет поставить на дне Балтийского моря «прослушку» 3 17.05.2018, 20:07

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Устройства для прослушивания могут быть установлены на трубопроводе «Северный поток-2».

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне утверждают, что проект усилит зависимость Европы от России и создаст проблемы безопасности. В частности, по мнению американцев, Россия может разместить по маршруту трубопровода акустические устройства для наблюдения. Эти системы могут, например, использоваться для обнаружения подводных лодок.

Агентство Bloomberg (перевод - belsat.eu) сообщает, что санкции могут быть применены в рамках закона «О противодействии противникам Америки», который приняли в прошлом году в августе.

«Северный поток-2» – трубопровод, по которому российский газ будет поступать в Западную Европу не через Беларусь и Украину, а по дну Балтийского моря. Единственный акционер проекта – российская государственная корпорация «Газпром». Стоимость строения газопровода составляет $ 9,5 млрд.