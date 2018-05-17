Как Киев празднует День вышиванки 2 17.05.2018, 21:07

Киевляне надевали вышитые рубашки на работу, учебу или просто на прогулку.

Каждый год в третий четверг мая в Украине празднуют Международный день вышиванки. Как правило, в этот день в Киеве проходит масса флешмобов и акций. Город буквально расцветает разнообразием украинских орнаментов, форм и техник вышивки, пишет bigkiev.com.

Не стал исключением и сегодняшний день. Киевляне надевали вышиванки на работу, учебу или просто на прогулку. И, конечно, как тут удержаться от соблазна опубликовать фотографию такой красоты в социальные сети?

Вот автор студенческой инициативы, которая стала праздничным днем, Леся Воронюк. В 2006 году она, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила одногруппникам надеть вышиванки и продолжает вдохновлять на это людей и поныне.

А в парке имени Тараса Шевченко вдохновляли достать из шкафа национальную одежду, зазвав всех желающих на фотосессию.

День вышиванки - это возможность как примерить обновку, так и выгулять вышитый прабабушкой раритет или просто вспомнить о своих предках.

А еще порадовать малышей. Им вышиванки идут как-то по-особому.

И, конечно, покрасоваться самому, с друзьями и коллегами.