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Рабочие агрохозяйства в Слонимском районе намерены продолжать борьбу

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  • 17.05.2018, 21:22
Фота: slonves.by

Рабочие будут продолжать добиваться отставки руководителя хозяйства.

Забастовка рабочих районного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Новодевятковичи" в Слонимском районе прекращена. Произошло это после их двухчасовой встречи с председателем Слонимского райисполкома Геннадием Хомичем, пишет "Слонимский вестник".

Сообщается, что 17 мая на встрече речь шла об "определенной конфликтной ситуации" и "ряде проблемных вопросов", которые назрели в трудовом коллективе. Механизаторы, водители и строители сельхозпредприятия утром в четверг не вышли на работу, поскольку были недовольны "стилем руководства" Владимира Акулича, руководителя РУСП "Новодевятковичи" (например, они возмущены, что он на них матерится, лишает денежных поощрений). Геннадий Хомич выслушал требования и пообещал разобраться, в том числе и с "чересчур жесткой манерой общения с подчиненными" Акулича. После этого рабочие вышли на работу.

"Газета Слонимская" добавляет: люди, которые согласились пойти на работу, говорили, что будут продолжать добиваться отставки руководителя хозяйства. А оно, кстати, по всем показателям наихудшее в Гродненской области, сказал во время встречи руководитель района.

Фота: slonves.by

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