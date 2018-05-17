Барановичский ветеринар: Животных люблю больше, чем людей 17.05.2018, 21:46

Алексей Ирушкин

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Барановичский ветеринар рассказал о специфике своей работы.

29-летний Алексей Ирушкин, который девять лет работает ветеринаром, рассказал intex-press.by о сложностях профессии, об ошибках, которые допускают хозяева собак и котов, и случаях жестокого отношения к животным.

Я с детства знал, что стану ветеринаром. В семейном альбоме есть фотографии, как я в четырехлетнем возрасте делаю уколы коту. К тому же, сколько себя помню, у нас всегда жили коты или собаки. Кто-то приходил сам, кого-то я приносил. Однажды на улице ко мне подошел котенок и забрался по одежде на плечо. Пришли домой вместе…

Читал пособие по биологии, как Библию

В школе моим любимым предметом была биология. В седьмом классе купил пособие по биологии для поступающих в вузы и читал его, как Библию. Некоторые вещи даже заучивал наизусть.

Были мысли выучиться на «человеческого» врача. Но я понял, что лечить людей не хочу. Не хочу слышать их ложь, видеть притворство. Животные – другие: искренние, никогда не лицемерят. С ними гораздо приятнее общаться, а лечить – тем более. Животных я люблю больше, чем людей.

Поэтому после школы я поступил в Ляховичский аграрный колледж на специальность «ветеринария», который успешно окончил в 2008 году. Этого мне показалось мало, и я поступил в Витебскую ветеринарную академию. После окончания устроился на Сновский мясокомбинат в отдел ветсанэкспертизы, где работаю и сейчас. В мои обязанности в основном входит учет и контроль качества сырья и продукции и контроль за санитарным состоянием цехов и оборудования.

Но лечить животных я не перестал. Правда, круг пациентов ограничивается питомцами друзей и знакомых, и помощь я могу оказывать в свободное от основной работы время.

Ветеринар Алексей Ирушкин осматривает лайку по кличке Луна

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Кусаются и царапаются

Мои пациенты – кошки и собаки. В основном ко мне попадают травмированные животные, иногда – со сложными патологиями.

Трудности в лечении животных заключаются в том, что, в отличие от человека, они не скажут, где у них болит. И здесь многое зависит от хозяина – насколько точно он расскажет о жизни питомца, его поведении, что изменилось и насторожило. Чем подробнее рассказ, тем больше шансов поставить быстрый и правильный диагноз.

В остальном ветеринарный осмотр ничем не отличается от «человеческого»: осматриваешь, пальпируешь, измеряешь температуру. Иногда могут понадобиться дополнительные диагностические процедуры – анализ крови, УЗИ и рентген.

Еще одна сложность – домашние питомцы кусаются и царапаются. У меня обе руки в отметинах от зубов и когтей. Животному не объяснишь, что так делать нельзя, поэтому приходится с этим мириться.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Болезни от питания

Не могу сказать, что животные стали болеть чаще, просто диагностика за последние годы значительно улучшилась. Да и хозяева небезразличны к здоровью своих питомцев.

Часто обращаются по проблемам с мочевыделительной системой у котов – циститами, песком или камнями в почках. Эти болезни могут спровоцировать как бактерии и вирусы, так и неправильное питание, некачественная питьевая вода или малое ее количество.

Я нередко сталкиваюсь с тем, что хозяева подкармливают питомцев «со стола», балуют сладким или жирным. Этого делать нельзя. Такое питание – причина проблем с почками, отравлений. А куриные кости, съеденные собакой, могут травмировать ЖКТ.

Пушистые коты подвержены образованию безоаров – комков шерсти в желудочно-кишечном тракте. Вылизываясь, животное проглатывает отмершие шерстинки. Если шерсти немного, она выводится из организма естественным образом. Но если много, она спутывается и образует «пробки», которые провоцируют запоры и могут привести к полной закупорке ЖКТ. Чтобы этого не случилось, нужно кормить таких котов специальными кормами.

Часто сталкиваюсь с тем, что вместо того, чтобы стерилизовать кошку, хозяева, чтобы скорректировать естественные потребности, «кормят» ее гормональными препаратами. Из-за них у животного в будущем могут возникнуть онкология, эрозия, гормональные нарушения, нарушения работы эндокринной системы.

Самое тяжелое – сообщать о смертельном диагнозе

Радует, что в последние годы люди стали гуманнее к животным, считают их членами семьи и готовы ехать в другой город, чтобы сделать УЗИ у лучшего специалиста.

Но были в моей практике случаи невероятно жестокого отношения к животным. Помню, пьяный мужик выбросил из окна седьмого этажа соседского кота. Его пришлось собирать буквально по косточкам. А еще один хозяин в пьяном угаре ударил щенка о шкаф. Спасти его не удалось. Такие вещи не забываются, к ним нельзя привыкнуть.

Но самое тяжелое – сообщать хозяевам о том, что их любимец безнадежен. Это не менее тяжело, чем сообщить человеку о смертельном диагнозе родственника. Сердце щемит, когда видишь слезы. Причем плачут как хозяева породистых собак или котов, так и дворняжек.

Несмотря на это, я люблю свою работу и могу с уверенностью заявить: «Это – мое». В будущем мечтаю организовать свой ветеринарный пункт и создать команду специалистов, готовых выехать на вызов в любое время.