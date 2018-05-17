Наташа Королева проехала за рулем БелАЗа 17.05.2018, 22:01

Певица порулила белорусским гигантом.

Недавно, во время гастрольного тура по Беларуси, российская певица Наташа Королева приезжала на БелАЗ.

- Когда мне сказали, что есть возможность посетить такое легендарное предприятие, я не могла отказать в удовольствии и себе, и своему коллективу. Мы в восторге от того, что сейчас видим, и просто гордимся Беларусью! - заявила звезда на заводе.

Говоря о белорусском самосвале-гиганте, Королева не сдерживала эмоций:

- Это невероятные размеры, эта машина, которая делает большие дела!

Тест-драйв певица прошла на разрисованном «БЕЛАЗе» грузоподъемностью 240 тонн:

- Впечатления супер! Невероятные ощущения, словно плывешь на корабле! Возле 450-тонного самосвала артисты устроили мини-концерт, исполнив под саксофон куплет легендарной песни «Желтые тюльпаны», только вместо «тюльпанов» вдруг зазвучало… «Желтые «БЕЛАЗы» ты мне даришь, как ни странно», сообщает сайт предприятия.