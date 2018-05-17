В Литве предлагают штрафовать за «колорадскую» ленту на 300 евро 17.05.2018, 22:06

Литовские христианские демократы считают «колорадскую» ленту символом российского империализма.

В четверг Сейм одобрил после представления поправку к Кодексу об административных правонарушениях (КАП). За неё проголосовали 41 депутат, против было 10, 25 парламентариев воздержались, пеерадет delfi.lt.

Поправка к КАП была предложена группой парламентариев из оппозиционной партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы.

"Совершенно очевидно, что этот символ в течение нескольких лет стал символом российского империализма" - сказал, представляя документ, один из авторов законопроекта Лауринас Кащюнас.

Уже в течение некоторого времени этот символ, по его словам, подстрекает ненависть, раздор, а потому предлагается его использование ограничить наравне с другой нацистской и коммунистической символикой.

В соответствии с проектом, за распространение, использования на собраниях и других массовых мероприятиях чёрно-оранжевой Георгиевской ленточки либо иное её демонстрирование необходимо наказывать штрафом в размере от 150 до 300 евро.

По словам Кащюнаса, Георгиевские ленты получили распространение в 2005 году, когда Кремль начал проводить более активную враждебную политику по отношению к своим соседям.

Проект будет рассмотрен комитетами и комиссиями Сейма, и депутаты планируют вернуться к нему на осенней сессии.