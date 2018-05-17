Украинские военные взяли под контроль поселок Пивденное Донецкой области 2 17.05.2018, 22:20

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Украинская армия улучшила тактическое положение на горловском направлении.

Украинские военнослужащие к 17 мая полностью освободили от боевиков незаконных вооруженных формирований поселок городского типа Пивденное (до 2016 года – Ленинское) Донецкой области. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Поселок находится в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

По данным командования операции, в начале апреля противник активизировался в Пивденном.

"В частности, незаконные вооруженные формирования, с периодичностью два раза в неделю, в количестве до мотострелкового взвода прибывали в Пивденное с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия. С середины апреля противник выставил секреты на восточных окраинах Пивденного", – говорится в сообщении.

На основе данных разведки штаб бригады разработал план по взятию поселка под свой контроль, рассказали в пресс-центре операции.

"В 2.00 8 мая личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана. По состоянию на 6.00 8 мая подразделения бригады вышли на восточные окраины Пивденного. Во время выполнения первого этапа взятия Пивденного под свой контроль потерь личного состава бригада не понесла", – сказано в сообщении.

При этом, по данным украинской стороны, один сепаратист был убит и еще один ранен.

Начиная с 11.00 8 мая противник пытался вытеснить украинских военных с территории Пивденного, говорится в публикации.

"Ответным огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными. В данное время ситуация в Пивденном сложная, но контролируемая", – проинформировали в руководстве операции Объединенных сил, добавив, что противник предпринимает "локальные штурмы", чтобы вытеснить подразделение ВСУ из поселка.

В ходе операции ранен один украинский военный.

Тактическое положение сил операции Объединенных сил на горловском направлении значительно улучшилось, утверждают в командовании.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.