В Армении вице-премьеры сократили себе автопарк 17.05.2018, 22:35

Арарат Мирзоян

Вице-премьер Арарат Мирзоян также призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.

Вице-премьеры Армении сократили предусмотренный им законом автопарк, передает interfax.by.

«Офису первого вице-премьера выделено пять автомобилей, однако мы приняли решение отказаться от трех из них, офис вице-премьера Тиграна Авиняна также отказался от двух из четырех предусмотренных для него автомобилей», - сказал вице-премьер Арарат Мирзоян на заседании правительства в четверг.

Он также призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.

8 мая премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения Никол Пашинян.