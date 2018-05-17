В Армении вице-премьеры сократили себе автопарк
- 17.05.2018, 22:35
Вице-премьер Арарат Мирзоян также призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.
Вице-премьеры Армении сократили предусмотренный им законом автопарк, передает interfax.by.
«Офису первого вице-премьера выделено пять автомобилей, однако мы приняли решение отказаться от трех из них, офис вице-премьера Тиграна Авиняна также отказался от двух из четырех предусмотренных для него автомобилей», - сказал вице-премьер Арарат Мирзоян на заседании правительства в четверг.
Он также призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.
8 мая премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения Никол Пашинян.