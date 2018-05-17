В Варшаве проходит VIII Конгресс «Польша. Большой проект» 17.05.2018, 22:49

VIII Конгресс посвящен вызовам цивилизационного развития, перед которыми стоит Польша.

В Варшаве организован VIII Конгресс «Польша. Большой проект». Это цикл дискуссий с участием политиков, ученых и специалистов о вызовах развития, перед которыми стоит Польша.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в эфире «Польского Радио» сказал, что этот конгресс будет местом конструктивных бесед о Польше, о том, какой она должна быть. Глава правительства подчеркнул, что в польской действительности должны быть более заметны элементы справедливости и солидарности. «Конгресс смотрит далеко в будущее, но также обращается к традициям прошлого, и открыт для людей с разных сторон политической сцены», - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим строить по-настоящему новую элиту, черпать также из того, что в рамках Третьей Речи Посполитой принималось обществом и было положительным. И мы хотим преобразовывать польскую политическую мысль таким образом, чтобы как можно лучше распознавать течения, направления будущего».

Премьер добавил, что Польша через 10 лет будет страной высоких технологий и инноваций. Наследие «Солидарности» - это лучшее удостоверение и полномочия для предложения нового общественного контракта на фундаменте солидаризации, - считает Матеуш Моравецкий.

В VIII Конгрессе «Польша. Большой проект» принимают участие гости из-за рубежа, в том числе лауреат Нобелевской премии 2011 года в области экономики Томас Сарджент.