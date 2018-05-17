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Как выглядело открытие памятника Костюшко с дрона

  • 17.05.2018, 22:59

Впечатляющее видео.

Ресторатор из Минска Иван Муравьев снял с дрона открытие в Коссово памятника Тадеушу Костюшко и смонтировал ролик об этом важном для Беларуси событии.

Торжественное мероприятие прошло 12 мая на территории мемориального музея-усадьбы Костюшко возле Коссово.

Памятник отливали в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко. Деньги на памятник Костюшко собирали через краудфандинг, который объявил активист и журналист Глеб Лободенко. Инициативу поддержали 690 человек, собравшие более 22 тыс. рублей.


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