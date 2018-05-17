Путин встретился с Асадом 17.05.2018, 22:52

Встреча состоялась в Сочи, куда сирийский диктатор прибыл с визитом.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля. Правители провели переговоры, в ходе которых обсудили направления совместной работы, следует из сообщения, передает РБК.

В начале встречи российский президент поздравил Асада со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, сообщает Кремль. «Сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса», — сказал Путин.

Сирийский президент, в свою очередь, начал с того, что поздравил российского коллегу с началом нового президентского срока. Он подчеркнул, что с момента последней его встречи с Путиным произошло много позитивных изменений. «Стабильность [в Сирии] улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад», — сказал Асад.

«Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса на благо достижения мира. Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи», — приводит пресс-служба Кремля слова сирийского диктатора.

Асад на встрече с Путиным выразил благодарность российским Вооруженным силам, в особенности Воздушно-космическим силам, за их вклад в борьбу с терроризмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил журналистам по итогам встречи, что лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии. Он назвал прошедшие переговоры «достаточно обстоятельными». «Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса, отмечены успехи и в ходе астанинского [процесса], и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи», — сказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, «теперь в ходе переговоров шла речь о следующих совместных шагах».

Последний раз Путин и Асад встречались 20 ноября. Встреча тогда также проходила в Сочи, куда сирийский президент прибыл с визитом. Переговоры тогда продолжались четыре часа, на них, как рассказывал Песков, обсуждались возможные варианты разрешения кризиса в Сирии.