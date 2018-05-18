Директором ЦРУ впервые в истории стала женщина 18.05.2018, 7:34

Джина Хаспел

Фото: ЦРУ

Джина Хаспел официально утверждена на посту главы ЦРУ Сенатом США.

Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора Центрального разведывательного управления США, сообщает Reuters. В то же время, при голосовании мнения сенаторов разделились почти поровну.

Из 100 сенаторов в поддержку Хаспел проголосовали 54 человек. Против ее утверждения выступили 45 сенатора. Как отмечает агентство, кандидатура Хаспел оказалась противоречивой для сенаторов из-за ее предположительной связи с делом о применении пыток в процессе дознания.

В 2002 году она была главой отделения ЦРУ в Таиланде, где в секретной тюрьме разведки использовались жесткие методы дознания. В числе прочих способов добычи информации агенты ЦРУ под руководством Хаспел использовали пытку водой (симуляцию утопления). Через три года она распорядилась уничтожить видеозаписи с допросами подозреваемых.

Среди прочих сенаторов, выступивших против утверждения Хаспел на посту главы ЦРУ оказался и сенатор-республиканец Джон Маккейн, вынужденно покинувший Вашингтон из-за заболевания раком. Несмотря на свое отсутствие он обратился к своим коллегам с просьбой проголосовать против кандидатуры Хаспел, выдвинутой Дональдом Трампом.

The Washington Post 6 мая сообщила о том, что на встрече в Белом доме Джина Хаспел заявила о своем нежелании возглавлять ЦРУ. Она пояснила свою позицию тем, что обсуждения в Сенате в ходе процесса утверждения на посту, могут повредить не только ее личной репутации, но и репутации самой разведки. Однако администрации Белого дома удалось отговорить ее от сложения полномочий.

ЦРУ 61-летняя Джина Хаспел в качестве временно исполняющей обязанности возглавляет ЦРУ с конца апреля. Она заменила на этом посту Майка Помпео, ушедшего на руководство государственным департаментом США. Несмотря на то, что на этой должности Помпео был утвержден лишь 26 апреля, обязанности внешнеполитического посланника Белого дома он начал исполнять до этого. Так, 18 апреля стало известно о тайной поездке главы ЦРУ в Пхеньян, где Помпео встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.