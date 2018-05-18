В Симферополе крымские татары провели акцию «Зажги огонь в своем сердце» 1 18.05.2018, 7:40

Акция посвящена Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

В симферопольском районе компактного проживания крымских татар – Ак-Мечит Джами – задержали крымчан, которые проводили акцию «Зажги огонь в своем сердце» ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Как сообщает «Крым.Реалии», всего задержали около 20 человек.

На пяти полицейских автомобилях задержанных развезли по районным ОВД Симферополя, берут у них показания и проводят дактилоскопию.

По словам адвоката Эдема Семедляева, возможно им намерены инкриминировать «проведение несанкционированного митинга». Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних крымчан.

«Малые ребята решили почтить память, многие несовершеннолетние. Сначала маленькое мероприятие прошло на 9-й улице, человек 15. Большинство оставалось на 5 улице – Амет Хана Султана, ребята от 13 до 25. Сначала приехал один экипаж ППС и один в гражданском. Снимали номера машин и лица людей. Людям это не понравилось, словесная перепалка возникла со взрослыми. Они поговорили, уже начали расходиться. Мероприятие закончилось. Мы отошли кофе выпить, возвращаемся – уже 5 экипажев полиции и автозак», – рассказал один из очевидцев.

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День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».