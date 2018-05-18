Найден 800-летний фрагмент керамики с надписью «Сделано в Китае» 2 18.05.2018, 7:43

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Фото: SWNS.com

Находка обнаружена в Яванском море.

В 80-е годы прошлого века в Яванском море (между островами Суматра и Ява) нашли остов затонувшего 800 лет назад судна. Дерево практически разрушилось, но время пощадило груз; артефакты поднимают и изучают уже тридцать лет, пишет The Mirror.

На глиняной посуде, составлявшей часть груза, есть указание места производства - региона в Китае, который поменял название после вторжения монголов в 1278 году. На посуде используется старое название, и ученые считают, что судно затонуло приблизительно в середине XII века; по другим признакам ученые уточнили самую раннюю из возможных датировок - 1162 год.

Фото: SWNS.com

Кроме глиняной посуды судно перевозило слоновую кость и смолу, которую в то время использовали для обработки корпусов судов. Середина XII века - время расцвета морской торговли в Китае; именно тогда морские пути начали пользоваться большим спросом, чем Великий шелковый путь.