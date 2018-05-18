Протестующие в Бресте: Просто завалим горисполком бумагами 3 18.05.2018, 7:50

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«Оружие» белорусских бюрократов будет обращено против них самих.

Активисты инициативы за прекращение строительства аккумуляторного завода провели в Бресте специальную пресс-конференцию. Об этом активист и блогер Александр Кабанов рассказал «Белсату».

«Брестский горисполком будет просто завален заявками на проведение митингов-пикетов. То есть мы сейчас придерживаемся рамок законодательства. Будем ждать от них ответов, будем действовать строго по закону. Конечно, будем рассказывать эту информацию, когда подали и на что. Мы их просто завалим этими бумагами. И если наши требования не удовлетворят, нарушив тем самым Конституцию Беларуси, будем подавать на Брестский горисполком уже в Конституционный суд», – отметил Александр Кабанов.