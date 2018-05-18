Трамп пообещал Ким Чен Ыну «судьбу Каддафи» 8 18.05.2018, 8:11

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Фото: Reuters

В случае отказа от сделки по ядерному оружию последствия для диктатора будут серьезными.

Президент США Дональд Трамп пригрозил правителю Северной Кореи Ким Чен Ыну судьбой бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи в случае отказа от сделки по ядерной программе Пхеньяна, сообщает The Guardian.

Трамп озвучил угрозу в Белом доме в ответ на вопрос о недавнем предложении советника по нацбезопасности: Джон Болтон предложил использовать "ливийскую модель" для работы с Северной Кореей. Эта модель подразумевает соглашение с Каддафи в 2003 году об отказе Ливии от ядерного вооружения.

Однако, как поясняет СМИ, Трамп, видимо, не знал об этом соглашении и интерпретировал "ливийскую модель" как другое событие – вторжение НАТО в Ливию в 2011 году. Тогда Каддафи был убит от рук повстанцев в Триполи.

"Мы (США – ред.) пошли туда, чтобы одолеть его. Теперь эта модель будет использована, если не заключим сделку (с КНДР – ред.)", - заявил Трамп.

В то же время, Трамп пообещал КНДР защиту, если Пхеньян согласится на сделку. "Но если мы заключим сделку, я думаю, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив", – сказал он.

15 мая официальный Пхеньян пригрозил, что встреча Трампа с Ыном может сорваться. Она должна пройти 12 июня в Сингапуре. Президент США в ответ на это заявил, что Вашингтон занял выжидательную позицию.